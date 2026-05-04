В администрации Таганрога прокомментировали информацию о мертвых дельфинах на побережье

В СМИ появились публикации о том, что в районе Центральном пляже Таганрога и бывшего Рыбзавода местные жители обнаружили останки трех дельфинов.

Отмечается, что тела животных были изуродованы, также на них имелись следы нефтепродуктов. В администрации Таганрога, куда мы обратились за разъяснениями, прокомментировали ситуацию.

2 мая 2026 года в соцсетях и СМИ появилась информация о массовой гибели дельфинов в районе Центрального пляжа. Специалистами администрации города и территориального отдела Таганрогской межрайонной станции по борьбе с болезнями животных оперативно был осуществлен выезд на побережье Таганрогского залива для ее подтверждения.

В ходе обследования прибрежной полосы в пределах Центрального пляжа биологические останки не обнаружены. При обследовании участка прибрежной полосы от Дуровского спуска до бывшего Рыбзавода, были обнаружены биологические останки одного морского животного — черноморской морской свиньи (азовки).

«По результатам визуального осмотра специалистами определено, что гибель животного наступила от естественных причин (ослабленное состояние) и механических повреждений. При визуальном осмотре на биологических останках и прилегающей к ним территории, следы нефтепродуктов не зафиксированы», — говорится в комментарии.

Ранее мы сообщали о том, что ТАГМЕТ исключил попадание ливневых вод с территории предприятия в Таганрогский залив.

Фото из архива — ВК «Daily Bogudonia»

