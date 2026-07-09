В 2026 году в Таганрог запланировано всего два захода круизных судов

Нынешним летом в Таганрог прибудут всего два круизных лайнера. Об этом сообщает газета «Молот» со ссылкой на пресс-службу компании «Водоход».

«19 июля в Таганрог прибудет теплоход «Константин Федин», а 16 августа — «Сергей Кучкин», — пишет источник.

Напомним, что Таганрог начал принимать пассажирские лайнеры с 2023 года, когда в порту был обустроен специальный плавучий причал.

В 2025 году город принял два теплохода компании «Водоход» — «Сергей Кучкин» и «Александр Радищев». 4 октября 2025 года должен был прийти третий. Однако из-за сильного ветра и отгона воды в Таганрогском заливе лайнер «Константин Федин» пришвартовался в Ростове. В Таганрог для пассажиров был организован трансфер на автобусах.

Добавим, что туристам, прибывающим в Таганрог морем, предлагают различные пешеходные экскурсии с посещением знаковых мест города, в том числе иммерсивную программу по Богудонии.

Фото из архива