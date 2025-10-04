Круизный теплоход «Константин Федин» не смог пришвартоваться в порту Таганрога

Из-за погодных условий круизный теплоход «Константин Федин», который должен был 4 октября пришвартоваться в порту Таганрога, сделал остановку в Ростове.

«Сегодня плавучий причал таганрогского Морвокзала должен был принять третье в этом году круизное судно. Но в связи с погодными условиями, сильным ветром и отгоном воды, теплоход «Константин Федин» компании ООО «Водоходъ» пришвартовался в Ростове», — рассказала глава города Светлана Камбулова.

Несмотря на это туристы смогли посетить Таганрог — для них был предоставлен организованный трансфер.

«Ветер, конечно, не повод отказываться от встречи с теплым и гостеприимным Таганрогом! Поэтому гости города смогли насладиться специально разработанными экскурсионными программами», — пояснила глава Таганрога.

Туристическая компания «Anyticket» подготовила две увлекательные автобусно-пешеходные экскурсии по городу: «Стартап Петра Великого» и «Таганрога я не миную» — для туристов провели путешествие по знаменитым литературным адресам, посвященным основателю Таганрога и писателю А.П. Чехову.

«Независимо от погоды Таганрог остается таким же теплым и радушным, готовым радовать своих гостей уютными улочками, богатством истории и культурным наследием. Уверена, что каждый посетивший наш город увезет с собой яркие впечатления и желание вернуться снова», — считает Светлана Камбулова.

Фото: Тelegram-канал Светланы Камбуловой