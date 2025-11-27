Утром 27 ноября над донским регионом было сбито 10 БПЛА

Еще один беспилотник уничтожен над акваторией Азовского моря.

В Минобороны РФ сообщили, что 27 ноября, в период с 8.30 до 12.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Ростовской области. В Таганроге в этот период объявлялась воздушная тревога. Звучали сирены.

Еще один БПЛА был сбит в утренние часы 27 ноября над акваторией Азовского моря. Всего, по данным Минобороны, с 9 часов до полудня отражена атака 18 украинских беспилотных летательных аппаратов. Кроме Ростовской области были атакованы Краснодарский край (2 БПЛА), Тульская область (4 БПЛА), Воронежская область (один беспилотник).

27 ноября в Таганроге объявлен день траура в связи с трагическими событиями, произошедшими в ночь на 25 ноября, когда город подвергся массированной воздушной атаке со стороны ВСУ. Сегодня город простился с жертвами массированной атаки.

Фото из архива