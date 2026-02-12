Главная » Новости Таганрога

Уровень смертности в Таганроге снизился в прошлом году на 6%

На чтение 1 мин Просмотров 61 Опубликовано

Мониторинг социально-демографических показателей в городе будет продолжен и в наступившем году.

Новости Таганрога

В администрации Таганрога состоялось заседание межведомственной комиссии по реализации мер, направленных на снижение смертности населения города Таганрога. Согласно анализу мониторинга за прошлый год, уровень общей смертности по городу Таганрогу снизился по сравнению с 2024 годом на 6%.

Участники заседания особое внимание уделили вопросам профилактики суицидального поведения среди подростков. О том, какие мероприятия по профилактике этого негативного явления среди несовершеннолетних были проведены в образовательных организациях Таганрога в прошлом году, рассказала начальник управления образования города Ольга Морозова.

Информацию об оказании медицинской помощи несовершеннолетним, которые предпринимали попытки причинить вред своему здоровью и мерах профилактики суицидального поведения представила врач-психиатр Неклиновского филиала ГБУ РО «Психиатрическая больница» Ирина Тимошенко.

Мониторинг социально-демографических показателей на территории города Таганрога будет продолжен в наступившем году. Также члены комиссии наметили ряд мероприятий по дальнейшему снижению уровня смертности населения города Таганрога.

Фото: freepik

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

новости статистика Таганрог
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru