Уровень смертности в Таганроге снизился в прошлом году на 6%

В администрации Таганрога состоялось заседание межведомственной комиссии по реализации мер, направленных на снижение смертности населения города Таганрога. Согласно анализу мониторинга за прошлый год, уровень общей смертности по городу Таганрогу снизился по сравнению с 2024 годом на 6%.

Участники заседания особое внимание уделили вопросам профилактики суицидального поведения среди подростков. О том, какие мероприятия по профилактике этого негативного явления среди несовершеннолетних были проведены в образовательных организациях Таганрога в прошлом году, рассказала начальник управления образования города Ольга Морозова.

Информацию об оказании медицинской помощи несовершеннолетним, которые предпринимали попытки причинить вред своему здоровью и мерах профилактики суицидального поведения представила врач-психиатр Неклиновского филиала ГБУ РО «Психиатрическая больница» Ирина Тимошенко.

Мониторинг социально-демографических показателей на территории города Таганрога будет продолжен в наступившем году. Также члены комиссии наметили ряд мероприятий по дальнейшему снижению уровня смертности населения города Таганрога.

Фото: freepik