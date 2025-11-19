Управляющая компания из Таганрога стала антилидером по долгам за электроэнергию

Всего управляющие организации Ростовской области должны поставщику ресурса более 63 млн рублей.

Гарантирующий поставщик «ТНС энерго Ростов-на-Дону» подвел итоги платежной дисциплины управляющих компаний за третий квартал 2025 года. Список должников возглавило ООО «Уютный мир» из Таганрога. За 30 месяцев компания накопила задолженность по оплате электроэнергии на сумму свыше 3 млн рублей.

Всего в антирейтинг вошли 64 управляющие организации из Ростова, Батайска, Волгодонска, Таганрога, Шахт, Зверево, нескольких сельских районов.

«Совокупный долг этих организаций за потребленную электроэнергию превышает сумму в 63 млн рублей», — сообщает пресс-служба «ТНС энерго Ростов-на-Дону».

Самые крупные долги — у ООО «Уютный мир» (Таганрог) — 3 102 млн руб. (29 мес.); ООО «Батайский Управдом» (Батайск) — 4166 млн руб. (15 мес.); ООО «Жилищник» (Ростов-на-Дону) — 2 125 млн руб. (14 мес.); ООО «УК Континент» (Таганрог) — 2 525 млн руб. (14 мес.) и ООО «УК Возрождение-плюс» (Ростов-на-Дону) — 2 136 млн руб. (10 мес.).

«Обращаем внимание жителей региона на то, что название УК не гарантирует ее благонадежности. Вместо уюта и комфорта жильцы рискуют столкнуться с некачественным обслуживанием и растущим износом общедомового имущества», — предупреждает поставщик электроэнергии.

Проверить, входит ли ваша управляющая компания в антирейтинг и есть ли у нее долги за электроэнергию, можно в разделе на официальном сайте «ТНС энерго Ростов-на-Дону».

Изображение от wirestock на Freepik