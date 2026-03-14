Уникальное первое издание Канонника хранится в собрании Таганрогского музея-заповедника

Ежегодно 14 марта в России отмечается День православной книги.

В 1564 году именно в этот день в Москве Иван Фёдоров завершил работу над «Апостолом», ставшим первой точно датированной печатной книгой, изданной на Руси. Печатали книгу почти год. Тираж по тем временам был внушительным – около двух тысяч экземпляров.

Стоит отметить, что «Апостол» не является первой печатной книгой Московского государства. До этого, в 1550-е годы, было выпущено шесть анонимных изданий – три Евангелия, две Псалтыри и Триодь. Однако имя Ивана Фёдорова стало символом революции в истории книжной печати России. С этого времени книгопечатание широко вошло в церковную и государственную жизнь, стало неотъемлемой частью русской культуры, основой народного образования. Оформление «Апостола» более ста лет служило образцом для подражания последующим поколениям русских мастеров книжного дела.

Долгое время среди выпущенных Московским печатным двором книг первое место занимали литургические издания, предназначенные для исполнения уставного общественного и частного богослужения. Круг необходимых книг исчислялся несколькими видами: Евангелие, Апостол, Псалтырь, Минеи, Триоди постная и цветная, Служебник, Октоих, Шестоднев, Часовник (Часослов), Пролог, Устав.

Кроме того, издавались певческие книги, а также сборники, содержащие либо отдельные фрагменты других изданий, отобранные для удобства пользования, либо объединяющие несколько книг в одном томе. Так довольно быстро возник Канонник – сборник, включавший избранные каноны из Миней. Канон дня – основной изменяемый текст церковной службы, раскрывающий богословскую сущность памяти святого или праздника. Существуют также внекалендарные каноны.

В собрании Таганрогского музея-заповедника хранится уникальное первое издание Канонника, напечатанное в России. Книга была выпущена в свет Московским Печатным двором 14 апреля 1636 года (7144 год от сотворения Мира) с благословения патриарха Иоасафа I.

Сборник издан форматом в четвёртую долю листа (4º). Текст набран ровным красивым шрифтом двумя красками – чёрной и красной (киноварью). В Каноннике 469 листов (в оригинальном издании 488), на каждой странице по 15 строк. Иллюстрации отсутствуют. Книга украшена заставками, помещёнными в начале каждого крупного раздела. Небольшие орнаментальные изображения выполнены чёрной краской в технике ксилографии (гравюра на дереве). Композиция заставок основана на растительном орнаменте, центральным элементом которого являются листья с острым зубчатым контуром и окончанием, загнутым в виде лопасти. Часто они сочетаются с массивными стеблями, а также стилизованными цветами и плодами.

Книга – в цельнокожаном переплёте, на верхней и нижней крышках сохранились слабые следы тиснённого рисунка (рамка с растительным узором). Металлические застёжки частично утрачены. На листах книги – многочисленные следы воска.

Ещё одной особенностью Канонника из собрания Таганрогского музея-заповедника является замена четырёх последних листов на рукописные тексты. На полях книги – множественные пометы ореховыми чернилами. На форзаце – безымянный экслибрис в виде раскрытой книги.

По мнению специалистов в области книжных памятников, Канонник 1636 года выделяется среди прочих Канонников Московской типографии продуманностью концепции. Его содержание включает несколько основных групп канонов: всеседьмичные, затем следуют каноны святым, преимущественно русским, далее идут молитвы, последование перед причастием и после него. Среди канонов, следующих за всеседьмичными – каноны знамению иконы Богородицы в Новгороде, Казанской иконе Богородицы, Борису и Глебу, Александру Невскому, Михаилу Малеину, Алексию человеку Божию, Иоанну Новому, Сергию Радонежскому, Варлааму Новгородскому, Пафнутию Боровскому, Кириллу Белозерскому, Димитрию Вологодскому, Зосиме и Савватию Соловецким, Макарию Желтоводскому и Ефимию Суздальскому. Эти каноны отсутствуют в последующих изданиях Канонников XVII века. Вероятно, включение указанных материалов в сборник обусловлено процессами, происходившими в 1630-1640-е годы, когда началось активное внедрение оригинального русского материала в структуру богослужебных книг.

Канонник не являлся самостоятельной книгой. Он служил дополнением к Часовнику, который, начиная с издания Ивана Федорова 1565 года, выпускался Московским печатным двором в постоянном составе, являясь, наряду с простой Псалтирью, книгой весьма распространенной в силу совмещения богослужебной и учебной функций. Каноны из основной части данного сборника, по мнению кандидата богословия иеромонаха Далмата (Юдина), читались в качестве текстов келейного правила – последовательности молитв, совершаемых верующими самостоятельно дома в семье, в монастырской келье или ином месте, помимо общественного служения в храме.

Сборник увидел свет в эпоху царствования Михаила Фёдоровича Романова (1613-1645). Именно в этот период в Русском государстве сформировалась структура московского печатного издания, согласно которой каждая книга, вне зависимости от тематики, снабжалась специальной сопроводительной статьёй. Написанные талантливыми анонимными авторами тексты, прежде всего, славили царя, создавая идеальный образ самодержавного правителя «Богом избранной» страны и ее столицы – града Москвы, «третьего Рима» христианской цивилизации.

Духовные книги расходились во все концы Великой Руси к южным и западным славянам, на далёкий Афон, в сотни иных мест и (помимо своего непосредственного предназначения) играли важную политическую роль, излагая как царскую волю, так и основные положения всего комплекса актуальных идей государственной идеологии.

В учётных книгах Приказа книгопечатного дела Российского государственного архива древних актов сохранились сведения об особенностях формирования цены и розничных продажах Канонника 1636 года. Себестоимость каждого экземпляра подсчитывалась путем сложения всех затрат: окладных и кормовых денег всех трудившихся на станах и их обслуживавших, стоимости привозной бумаги, денег, затраченных на оплату молебна и раздачу калачей, которыми всегда ознаменовывалось начало нового издания.

Общую сумму затрат сначала делили на цифру тиража, определяя себестоимость одного экземпляра. Затем подсчитывалась общая себестоимость книг, розданных даром по указам царя, а также «безденежных» экземпляров, отнесённых царю, его матери и патриарху. Сумма стоимости «безденежных книжных раздач» раскладывалась на все остальные экземпляры, предназначенные на продажу. Как правило, новые типы изданий оценивались дороже книг очень нужных, но уже не раз издававшихся. Тираж Канонника 1636 года составил 1200 экземпляров. Первоначальная цена была установлена в 1 рубль 16 алтын 4 деньги; 3 июня 1636 года она была снижена до 1 рубля 13 алтын 2 денег; 16 июня – до 1 рубля 9 алтын; 19 июня – до 1 рубля 6 алтын 4 денег, за сколько и был распродан весь тираж.

Чтобы понять соотношение стоимости книг и стоимости жизни в 1630-1640-е годы, приведём ряд данных о размерах заработной платы сотрудников Печатного двора и о цене купленных товаров на рынках Москвы (для работы той же типографии). Например, в 1634 году четверть ржи стоила 8 алтын 2 деньги, а четверть овса – 6 алтын 4 деньги. В это же время пуд коровьего масла стоил от 1 руб. 11 коп. до 1 руб. 20 коп.; четверик пшеничной муки – от 13 до 15 коп.; ведро льняного масла – 1 руб. 35 коп., 1 аршин холста – 3,5 коп., 100 свечей сальных – 42 коп., 100 «жженых» кирпичей – 18 коп., 100 листов сусального золота – 75 коп., мешок угля – 2 коп., пуд олова – 33 коп., «водоносное» ведро – 3,5 коп., сковородка, «в чем клейстер варить» – 15 коп., две деревянные лестницы, каждая по 5 саженей – 46 коп. и т. д.

На Печатном дворе мастер получал за полугодие денежного и хлебного жалованья 60 руб., старший подьячий – 43 руб. 50 коп., наборщик – 20 руб. 33,5 коп., разборщик – 14 руб. 57,5 коп., словолитец – 18 руб. 75 коп., столяр – 12 руб. 30 коп., кузнец – 10 руб. 50 коп., а сторож – 7 руб. 60 коп.

Таким образом, очевидно, что московский Канонник, хотя и имел высокую стоимость, был доступен практически всем слоям русского общества. Сборник стремительно завоевал популярность и вскоре превратился в одну из ключевых книг для совершения домашней молитвы и духовного чтения. На протяжении XVII века Канонник издавался ещё десять раз.

Наталья Сопова, старший научный сотрудник Историко-краеведческого музея, фото Таганрогского музея-заповедника