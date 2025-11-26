УМВД Таганрога объявило о наборе сотрудников

На службу в УМВД России по Таганрогу требуются граждане Российской Федерации не моложе 18 лет, ранее не судимые, способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности.

Какие гарантии получат сотрудники полиции

Сотрудник, имеющий стаж службы не менее 10 лет, имеет право на единовременную социальную выплату для приобретения или строительства жилого помещения один раз за весь период службы.

Сотруднику, привлеченному к службе в выходной или нерабочий праздничный день, предоставляется компенсация в виде дополнительного дня отдыха.

Сотрудникам, освобожденным от исполнения служебных обязанностей в связи с болезнью, заработная плата выплачивается в полном объеме.

Сотрудникам оплачивается стоимость проезда железнодорожным, воздушным, водным и автомобильным транспортом к месту лечения, реабилитации в санаторно-курортной организации и обратно.

Детям сотрудников места в общеобразовательных и дошкольных образовательных организациях по месту жительства и в летних лагерях предоставляются в первоочередном порядке.

Сотрудник органов внутренних дел обеспечивается бесплатным форменным обмундированием, а сотруднику, который в связи с характером служебной деятельности не пользуется форменной одеждой, выплачивается денежная компенсация.

Сотруднику предоставляются отпуска по личным обстоятельствам продолжительностью до 10 суток в случае тяжелого заболевания или смерти близкого родственника, пожара, другого стихийного бедствия и в иных исключительных обстоятельствах.

Материальное обеспечение

Заработная плата сотрудника состоит из:

оклада по должности;

оклада по специальному званию;

ежемесячных и иных дополнительных выплат.

Например, заработная плата следователя районного отдела со стажем службы 2 года и специальным званием «лейтенант юстиции» будет составлять от 55 000 рублей.

Кроме того, сотрудникам могут устанавливаться иные ежемесячные надбавки (например, при награждении государственной наградой – 50% должностного оклада, при прохождении службы в подразделении участковых уполномоченных полиции – 20% и другие) и единовременные выплаты (например, материальная помощь перед убытием в отпуск или в случаях нуждаемости, разовые премии за выполнение особо важных задач и другие).

Например, премия сотруднику при отсутствии дисциплинарных взысканий по итогам года может составлять в зависимости от должности и результатов работы от 100 000 рублей и более.

При поступлении на службу устанавливается стажировка на срок от 2 до 6 месяцев, в течение которой заработная плата состоит из:

оклада по должности;

надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну;

надбавки за сложность, напряженность, специальный режим работы и высокие достижения в труде;

ежемесячной премии в размере 25% оклада по должности.

Отпуска

Сотруднику органов внутренних дел ежегодно предоставляются:

основной отпуск – 30 календарных дней, который увеличивается на количество приходящихся на период отпуска выходных и нерабочих праздничных дней, но не более 10 суток, и один раз в год на количество дней для проезда к месту проведения отпуска;

дополнительный отпуск за стаж службы (от 10 до 15 лет – 5 дней; от 15 до 20 лет – 10 дней; свыше 20 лет службы – 15 дней);

дополнительный отпуск за ненормированный служебный день в количестве 7 суток (9 для руководителей);

иные виды отпусков.

Куда обращаться

Контактные телефоны отдел по работе с личным составом УМВД России по Таганрогу: 8 (8634) 63-22-42, 63-24-99, 63-24-93, 63-24-25, 63-63-23-02.

Адреса электронной почты для справок: ngadzhiiusupov2@mvd.ru, vnivitcina@mvd.ru.

