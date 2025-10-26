Ученый ЮФУ объяснил появление теплолюбивых видов рыб в Дону

Ихтиолог Южного федерального университета Сергей Дудкин проанализировал, какие виды рыб являются коренными обитателями Дона, а какие появились в реке в результате случайного или целенаправленного заселения.

Исследование основано на многолетних наблюдениях за ихтиофауной в низовьях реки.

С 2003 года специалисты Южного научного центра РАН ведут регулярный мониторинг рыбных популяций в дельте Дона, в районе Свиного гирла близ села Кагальник. За последний период в сети попали 12 видов, отнесенных к категории чужеродных: амурский чебачок, атерина, белый амур, серебряный карась, карп, линь, солнечный окунь, пиленгас, толстолобик, щиповка, щука и язь. Однако, как пояснил доцент кафедры зоологии Академии биологии и медицины ЮФУ Сергей Дудкин, не всех из них следует считать «пришельцами».

«Удивляться тут нечему. Для многих теплолюбивых черноморских видов Азовское море традиционно было сезонным местом летнего нагула, вот некоторые из этих рыб и появились у Свиного гирла, в месте впадения одной протоки Дона в Таганрогский залив, солёность которого растёт», — отметил ученый.

Такие виды, как щука, язь, линь и карп (сазан), являются типичными представителями донской ихтиофауны. Что касается толстолобиков и белого амура, то они были целенаправленно завезены с Дальнего Востока для нужд аквакультуры.

«Толстолобики, белый и пестрый, а также белый амур массово введены в товарную аквакультуру юга России, включая Ростовскую область, еще со второй половины 1960-х годов, и с тех пор всегда отмечались в Дону», — подчеркнул Дудкин.

Вместе с молодью этих рыб в бассейн Дона случайно попали серебряный карась и амурский чебачок. Эти виды обитают в реке уже более полувека и прочно вошли в местную экосистему.

Особого внимания заслуживает пиленгас, который был успешно акклиматизирован в Азовском море и стал основой прибрежного промысла.

«В число промысловых видов пиленгас был включен в 1993 году, ― более 30 лет назад. И в Дону, в его низовьях от дельты до Кочетовского гидроузла, пиленгас вполне обычный, даже массовый вид. Сейчас это рыба номер один в уловах прибрежных рыбаков всего Приазовья», — констатировал ихтиолог.

Атерина — это постоянный обитатель Черного моря, летом совершает нагульно-нерестовые миграции в Азовское море. Обычный массовый вид в нем. Щиповка — также обычный вид, обитающий в притоках Кубани. В Дон могла попасть через Средний Егорлык и Веселовское водохранилище. Близкая родственница вьюна, который всегда обитал в притоках Дона.

Серьезную проблему представляет солнечный окунь — инвазивный вид из Северной Америки, который наносит вред местной фауне, уничтожая икру и мальков. По мнению ученого, эта рыба попала в Дон через бассейн Северского Донца, и вероятно, была выпущена аквариумистами.

Многие из завезенных видов выполняют важные функции в экосистеме. Толстолобик очищает воду от микроводорослей, белый амур борется с зарастанием водоемов, а пиленгас потребляет донные отложения. Эти рыбы не только улучшают состояние водных объектов, но и дают ценную пищевую продукцию, занимая ведущие позиции в мировой аквакультуре.

Фото: ЮФУ