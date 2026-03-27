Ученые ЮНЦ РАН провели для таганрогских школьников фестиваль технологических идей

Кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник ЮНЦ РАН Марина Орда-Жигулина и стажер-исследователь в области IT Владимир Семенов провели для таганрогских школьников фестиваль «Просто фантастика». Он прошел в рамках XV Недели высоких технологий и технопредпринимательства, которая является крупнейшим ежегодным научным событием для школьников, студентов и педагогов. Мероприятие было направлено на популяризацию науки и вовлечение молодежи в исследовательскую деятельность.

«В 2025 году в нем приняли участие 510 000 участников по всей стране. Более 2600 событий прошли в 79 регионах России. Среди партнёров проекта — Росатом, Роскосмос, РусГидро, ЕВРАЗ, фонд Сбербанка «Вклад в будущее», образовательный центр «Сириус» и около 200 других организаций», — отметила Марина Орда-Жигулина.

В Таганроге координатором выступает региональный ресурсный центр АНПО «Школьная лига» на базе лицея №28, а ЮНЦ РАН является партнером этой организации.

По словам ученых, главная цель фестиваля — пробудить у детей интерес к науке через вопрос «а что если?». Школьники обсуждали гипотетические сценарии, такие как возможность загрузки сознания в облако, впадения людей в анабиоз или уменьшения гравитации.

Участники также работали с нейросетями, моделируя последствия своих идей. «Такие вопросы учат мыслить системно и видеть, как сильно одно научное открытие или технология со временем может изменить экономику, общество и науку», — добавила исследователь. Она также отметила высокий уровень подготовки таганрогских школьников.

IT-специалист Владимир Семенов рассказал, что на мероприятии развеивали мифы о нейронных сетях. «Мы рассказали участникам мероприятия о том как выбрать большую языковую модель для решения задач и как правильно писать запросы, чтобы получать корректные ответы. Развеяли мифы о нейронных сетях и рассказали, как они работают», — сказал он.

Участие в подобных проектах позволяет ЮНЦ РАН напрямую работать с потенциальными будущими учеными.

«Для ЮНЦ РАН важно быть частью таких инициатив, когда в диалоге со школьниками рождается интерес к настоящей науке. Я рада, что мы участвуем в подготовке будущего поколения исследователей», — подвела итог Марина Орда-Жигулина.

Фото из ТГ-канала ЮНЦ РАН (предоставлены М. Орда-Жигулиной)