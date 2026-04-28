Главная » Новости Таганрога

Участники забега ЮФУ преодолели дистанцию в 81 километр от Ростова до Таганрога

На чтение 2 мин Просмотров 6 Опубликовано

Забег был посвящен 20-летию объединения четырех образовательных организаций в Ростовской области.

Масштабный легкоатлетический забег, объединивший любителей бега, в том числе студентов и сотрудников Южного федерального университета из Ростова и Таганрога, прошел 26 апреля в Ростовской области. Участники преодолели маршрут от главного корпуса ЮФУ в донской столице до корпуса «Г» Инженерно-технологической академии в Таганроге — дистанция составила 81 километр.

Атлеты могли выбрать дистанции 8, 10 и 25 километров, а самые отважные пробежали все 81 километр. Забег прошел в хорошую весеннюю погоду, что позволило участникам в полной мере насладиться дистанцией, поддержкой друг друга и атмосферой спортивного праздника. На старт вышли несколько десятков человек, среди которых были представители проректорского корпуса университета: проректор по воспитательной работе и реализации молодежных программ ЮФУ Яков Асланов и проректор по международной и проектной деятельности ЮФУ Максим Бондарев.

Инициатива стала не только проверкой физической выносливости, но и символом единства университетского сообщества, объединенного общей историей и ценностями. Яков Асланов подчеркнул значимость забега как отражения уникальности университета и его межгородской структуры.

«Наш университет в 2006 году был одним из первых федеральных университетов, объединивших четыре высшие образовательные организации. Уже почти 20 лет мы сохраняем этот статус и остаемся единственным университетом в стране, расположенным сразу в двух городах. Сегодняшний забег — это не просто спортивное событие, а символ этого единства. Мы показали, что 81 километр — это всего лишь цифра», — рассказал проректор по воспитательной работе и реализации молодежных программ ЮФУ Яков Асланов.

Забег стал еще одним подтверждением того, что ЮФУ — это не только образовательное пространство, но и активное сообщество, объединяющее людей вокруг спорта, идей и стремления к новым достижениям.

Фото: sfedu.ru

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

новости Ростовская область Таганрог ЮФУ
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru