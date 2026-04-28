Участники забега ЮФУ преодолели дистанцию в 81 километр от Ростова до Таганрога

Забег был посвящен 20-летию объединения четырех образовательных организаций в Ростовской области.

Масштабный легкоатлетический забег, объединивший любителей бега, в том числе студентов и сотрудников Южного федерального университета из Ростова и Таганрога, прошел 26 апреля в Ростовской области. Участники преодолели маршрут от главного корпуса ЮФУ в донской столице до корпуса «Г» Инженерно-технологической академии в Таганроге — дистанция составила 81 километр.

Атлеты могли выбрать дистанции 8, 10 и 25 километров, а самые отважные пробежали все 81 километр. Забег прошел в хорошую весеннюю погоду, что позволило участникам в полной мере насладиться дистанцией, поддержкой друг друга и атмосферой спортивного праздника. На старт вышли несколько десятков человек, среди которых были представители проректорского корпуса университета: проректор по воспитательной работе и реализации молодежных программ ЮФУ Яков Асланов и проректор по международной и проектной деятельности ЮФУ Максим Бондарев.

Инициатива стала не только проверкой физической выносливости, но и символом единства университетского сообщества, объединенного общей историей и ценностями. Яков Асланов подчеркнул значимость забега как отражения уникальности университета и его межгородской структуры.

«Наш университет в 2006 году был одним из первых федеральных университетов, объединивших четыре высшие образовательные организации. Уже почти 20 лет мы сохраняем этот статус и остаемся единственным университетом в стране, расположенным сразу в двух городах. Сегодняшний забег — это не просто спортивное событие, а символ этого единства. Мы показали, что 81 километр — это всего лишь цифра», — рассказал проректор по воспитательной работе и реализации молодежных программ ЮФУ Яков Асланов.

Забег стал еще одним подтверждением того, что ЮФУ — это не только образовательное пространство, но и активное сообщество, объединяющее людей вокруг спорта, идей и стремления к новым достижениям.

Фото: sfedu.ru