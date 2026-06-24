Главная » Новости Ростовской области

Участники спецоперации из Ростовской области включились в формирование Народной программы «Единой России»

На чтение 2 мин Просмотров 24 Опубликовано

Военнослужащие штурмового отряда 102-го гвардейского мотострелкового полка 150-й гвардейской дивизии, выполняющие задачи в ДНР, передали свои предложения в Народную программу «Единой России».

Новости Ростовской области

В отряде служат уроженцы Ростовской области, которых посетили донские волонтеры-единороссы с гуманитарной миссией и для сбора наказов. Об этом сообщает ИА «Дон 24».

Участники боевых действий выступили за продолжение оказания помощи военнослужащим, принимавшим участие в специальной военной операции, а также их близким. Они также предложили организовать содействие в трудоустройстве ветеранов и предоставить им психологическую поддержку. Помимо этого, бойцы выступили с инициативой о возведении большего числа спортивных и детских площадок, расположенных рядом друг с другом, чтобы сделать активный отдых доступным как для детей, так и для взрослых.

Губернатор Ростовской области, член высшего совета «Единой России» Юрий Слюсарь отметил, что бойцы на передовой не только держат оборону, но и думают о том, какой должна быть жизнь дома.

«Народная программа представляет собой динамичный план развития, который постоянно пополняется новыми просьбами, заданиями и предложениями от граждан. На данный момент уже получено 175 тысяч обращений – и это лишь от жителей Ростовской области. Мы обязательно рассмотрим каждое обращение. Все полученные наказы станут конкретными задачами, которые будут взяты в работу», – подчеркнул он.

Свои инициативы в программный документ также передали дончане, проходящие военную службу в Запорожской области.

Сбор предложений в новую народную программу «Единой России» продолжается по всей стране, оставить обращения можно через цифровую платформу естьрезультат.рф и в партийных приемных.

Фото из архива: Минобороны РФ

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

Единая Россия Народная программа Ростовская область участники СВО
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru