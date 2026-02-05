Участники Совета директоров Таганрога обсудили программы подготовки кадров и трудоустройство инвалидов

Власть и бизнес Таганрога обсудили совместные решения экономических проблем.

5 февраля на площадке Таганрогского котлостроительного завода «Красный котельщик» состоялось первое в этом году заседание городского Совета директоров. Участие в заседании приняли глава Таганрога Светлана Камбулова, председатель городской Думы Роман Корякин, руководители предприятий. Обсуждались ключевые экономические показатели и пути решения актуальных проблем бизнеса.

В ходе встречи были подведены итоги экономического развития города за 2025 год. По данным на конец года, в Таганроге осуществляют деятельность более 13 тысяч хозяйствующих субъектов, в которых трудоустроены 73 тысячи человек. Среднемесячная заработная плата составила 69 286,9 рубля. В реализации находятся 83 инвестиционных проекта.

«Одной из центральных тем обсуждения стал дефицит кадров, волнующий все бизнес-сообщество. Для улучшения ситуации на рынке труда участники предложили активизировать программы профессиональной подготовки и стажировки», — отметила Светлана Камбулова.

Также детально было рассмотрено развитие института наставничества. Поступило предложение организовать на городском уровне конкурс «Наставничество», аналогичный тому, что успешно практикуется на «Красном котельщике» для закрепления молодых специалистов на рабочих местах. Своим опытом в этой сфере поделились представители 325 АРЗ, ТАНТК им. Г.М. Бериева и завода «Прибой».

«Уверена, что расширение формата конкурса обеспечит более широкое вовлечение профессиональных сообществ, создаст условия для системного распространения лучших практик наставничества. Администрация города со своей стороны готова оказывать всестороннюю поддержку этой инициативе», — подчеркнула глава Таганрога.

Особое внимание участники Совета директоров уделили задаче трудоустройства инвалидов. Одним из примеров по интеграции людей с ограниченными возможностями здоровья на предприятиях города поделилась руководитель АНО «Луч Надежды» Сенильга Бартенева.

Светлана Камбулова поблагодарила руководителей предприятий и трудовые коллективы за оперативную помощь в установке окон, поврежденных в результате террористических атак, а также за постоянную гуманитарную поддержку участников СВО.

«Только тесное взаимодействие между бизнесом и властью позволяет сообща решать возникающие проблемы и развивать экономику города и региона», — резюмировала глава города.

Фото: Telegram-канал Светланы Камбуловой