Участники конкурса молодежного предпринимательства познакомились с работой двух ведущих промпредприятий в Таганроге

Ребята увидели производственный процесс и узнали специфику отрасли, побывав на «Полимерпроме» и заводе «Прибой».

Участники конкурса молодежных бизнес-проектов в Таганроге посетили два местных промышленных предприятия, чтобы на практике познакомиться с успешным опытом ведения бизнеса в регионе. Экскурсия была организована управлением экономического развития городской администрации.

Первым объектом посещения стало ООО «Полимерпром», где заместитель технического директора ООО ТД «Полимерпром» Надежда Афанасьева рассказала об истории и специфике работы компании. Предприятие под руководством Геннадия Бородина уже более 20 лет разрабатывает и производит изделия из полимеров, включая муфты для труб. За время работы компания значительно расширила ассортимент, внедрила новые технологии и вышла на дополнительные рынки. Важным этапом развития стало участие в национальном проекте «Производительность труда».

«Благодаря реализации проекта компании удалось оптимизировать рабочие процессы и увеличить выпуск продукции на 25%», – отметила Надежда Афанасьева. «Полимерпром» стал первым в Таганроге участником этого проекта, успешно завершившим его.

Далее молодые предприниматели познакомились с деятельностью ООО ТПП «Прибой», учредителем которого также является Геннадий Бородин. Это предприятие специализируется на производстве комплектующих для судовых вентиляционных систем, внося вклад в обеспечение потребностей отечественного судостроения.

Посещение двух компаний наглядно продемонстрировало конкурсантам реальные возможности для развития бизнеса в промышленном секторе родного города. Подобные инициативы способствуют укреплению связей между начинающими предпринимателями и действующими промышленными предприятиями, что в целом благоприятно сказывается на экономике Таганрога.

