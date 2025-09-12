У электрички Ростов — Таганрог появилась еще одна остановка

График движения по данному маршруту незначительно скорректирован.
На пригородном маршруте электропоезда Ростов — Таганрог с 12 сентября введена дополнительная остановка в Сафьяново. Об этом сообщили в СКЖД.
Поезд №6514 Ростов – Таганрог отправлением с вокзала «Ростов-Пригородный» в 16.37 будет делать остановку в Сафьяново в 17.09, а на конечную станцию в Таганроге прибывать 18.16.
График движения состава по всему маршруту незначительно скорректирован, уточнили в компании.
Фото: ТГ-канал «Телеграмма СКЖД»
