У электрички Ростов — Таганрог появилась еще одна остановка

График движения по данному маршруту незначительно скорректирован.

На пригородном маршруте электропоезда Ростов — Таганрог с 12 сентября введена дополнительная остановка в Сафьяново. Об этом сообщили в СКЖД.

Поезд №6514 Ростов – Таганрог отправлением с вокзала «Ростов-Пригородный» в 16.37 будет делать остановку в Сафьяново в 17.09, а на конечную станцию в Таганроге прибывать 18.16.

График движения состава по всему маршруту незначительно скорректирован, уточнили в компании.

