Туркомпания из Таганрога взяла гран-при Всероссийской туристской премии

У туркомпании «Судаков Тревел» из Таганрога — три награды престижной туристской премии.

В Перми завершился финал XII Всероссийской туристской премии «Маршрут года-2025», где эксперты определили лучшие проекты в сфере туризма. Мероприятие, прошедшее с 13 по 15 ноября, было посвящено памяти основателя премии Геннадия Шаталова и собрало участников со всей России и Республики Беларусь.

Организаторами финала выступили ФРОС Region PR, ООО «Консалтинг-Тур», министерство по туризму Пермского края и ГБУ ПК «Центр развития туризма». На конкурс поступило 455 проектов из 59 регионов, из которых 360 прошли в финальный этап. Премия, учрежденная в 2014 году, вручается за достижения в создании и развитии туристских маршрутов и экскурсионных программ.

Таганрог был представлен туристической компанией «Судаков Тревел», которая завоевала три награды. Таганрожцы взяли гран-при в номинации «Лучший железнодорожный круиз» за проект «Гастротур на поезде». Также компания заняла второе место в номинации «Лучший этнографический маршрут» с проектом «Таганрог и казаки, связь о которой не все знают» и третье место в номинации «Лучший приключенческий маршрут» за проект «Магический Таганрог».

«Получить три награды для нас — не просто радость, а настоящее признание нашей работы. Эта победа — общая. Мы заряжены на новые идеи и ещё более яркие маршруты!», — прокомментировала директор туркомпании Наталья Судакова.

Фото: tagancity.ru