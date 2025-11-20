Главная » Новости Таганрога

Туркомпания из Таганрога взяла гран-при Всероссийской туристской премии

На чтение 2 мин Просмотров 33 Опубликовано

У туркомпании «Судаков Тревел» из Таганрога — три награды престижной туристской премии.

Новости Таганрога

В Перми завершился финал XII Всероссийской туристской премии «Маршрут года-2025», где эксперты определили лучшие проекты в сфере туризма. Мероприятие, прошедшее с 13 по 15 ноября, было посвящено памяти основателя премии Геннадия Шаталова и собрало участников со всей России и Республики Беларусь.

Организаторами финала выступили ФРОС Region PR, ООО «Консалтинг-Тур», министерство по туризму Пермского края и ГБУ ПК «Центр развития туризма». На конкурс поступило 455 проектов из 59 регионов, из которых 360 прошли в финальный этап. Премия, учрежденная в 2014 году, вручается за достижения в создании и развитии туристских маршрутов и экскурсионных программ.

Таганрог был представлен туристической компанией «Судаков Тревел», которая завоевала три награды. Таганрожцы взяли гран-при в номинации «Лучший железнодорожный круиз» за проект «Гастротур на поезде». Также компания заняла второе место в номинации «Лучший этнографический маршрут» с проектом «Таганрог и казаки, связь о которой не все знают» и третье место в номинации «Лучший приключенческий маршрут» за проект «Магический Таганрог».

«Получить три награды для нас — не просто радость, а настоящее признание нашей работы. Эта победа — общая. Мы заряжены на новые идеи и ещё более яркие маршруты!», — прокомментировала директор туркомпании Наталья Судакова.

Фото: tagancity.ru

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

победа премия Таганрог Таганрог туристический турмаршрут хорошие новости
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru