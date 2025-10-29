Трое детей и двое взрослых пострадали в серьезной аварии на трассе Ростов-Ставрополь

28 октября в Ростовской области водитель и четверо пассажиров, в том числе трое детей пострадали во время страшной аварии на трассе Ростов – Ставрополь, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла в 19.20 на 141 км автодороги в Песчанокопском районе. По предварительной информации, 29-летний водитель Chevrolet Cruze не справился с управлением. Он выехал на встречную полосу, врезался в грузовой автомобиль Foton с полуприцепом Schwarzmueller, после чего слетел в правый кювет. Грузовик, которым управлял 55-летний мужчина, в свою очередь съехал с трассы в левый кювет.

В результате ДТП пострадали водитель Chevrolet Cruze и его 42-летний пассажир и дети 10,7 и 3 лет. Полицейские устанавливают все обстоятельства аварии.

Ранее мы рассказали, что в Ростовской области в смертельной аварии с грузовиком погиб 28-летний водитель.

