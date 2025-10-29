Главная » Новости Ростовской области

В Ростовской области в смертельной аварии с грузовиком погиб 28-летний водитель

Вечером 28 октября в Ростовской области в результате смертельной аварии с грузовиком от полученных травм скончался водитель автомобиля «ВАЗ», сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария случилась в 19.50 на 35 км автодороги Семикаракорск – Б. Мартыновка – Красноармейский. По предварительной информации, 42-летний водитель грузовика Scania в составе прицепа совершал поворот налево с второстепенной дороги. Он не убедился в безопасности маневра и врезался в прицеп автомобиля «ВАЗ 21124», ехавшего по главной дороге.

В результате ДТП серьезные травмы получил 28-летний водитель автомобиля «ВАЗ», который скончался в больнице. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Фото Госавтоинспекции РО

