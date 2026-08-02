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Погода в Таганроге 2 августа: температура воздуха растет — днем +30°С, северо-восточный ветер, низкая влажность, магнитная буря усиливается

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Сегодня, в воскресенье, в Таганроге погода по-настоящему летняя: столбик термометра днем поднимется до отметки в 30 градусов выше нуля, дует легкий ветер северо-восточного направления, небо ясное, безоблачное, фиксируется умеренная магнитная буря.

#Погода

Утром температура воздуха составила +25 °С, ветер северо-восточный, 4 метра в секунду. В течение дня воздух прогреется до +30, вечером на 2-3 градуса прохладнее, ночью градусник покажет комфортные +24 °С.

Небо сегодня, как и в ближайшие дни на следующей неделе, чистое — ни облаков, ни осадков. Высокий УФ-индекс и низкая важность воздуха — максимальное значение ночью — 54%, а днем — всего 35%.

Атмосферное давление держится на уровне 758 мм ртутного столба. По данным сервиса «Яндекс. Погода», уровень геомагнитного возмущения оценивается на 6 баллов.

Температура воды в Таганрогском заливе — +26°С. Световой день понемногу сокращается и составит сегодня 14 часов 54 минуты. Восход солнца был зафиксирован в 5.03, заход ожидается в 19.57.

Фото из архива

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Таганрогская правда

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