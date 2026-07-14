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Три вокалистки из Таганрога завоевали первые места на международном конкурсе в Казани

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Фестиваль «Слияние культур» объединил юных талантов из 13 городов России.

Культура

Учащиеся детской музыкальной школы имени А.Г. Абузарова успешно выступили на Международном фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества «Слияние культур», который прошел 11 июля в Казани.

Ксения Ковалева, Илона Бобок и Елизавета Додонова стали лауреатами первой степени в номинации «Народный вокал». Преподаватель А.С. Белая получила специальный приз «За высокий профессионализм» и выступила на гала-концерте фестиваля, достойно представив Таганрог.

Мероприятие стало праздником дружбы, творчества и взаимообогащения культурных традиций, объединив участников из разных городов России: Малмыжа, Казани, Пестрецов, Благовещенска (Башкортостан), Уфы, Увы, Новосибирска, Новочеркасска, Таганрога, Борисоглебска, Курска, Таманского и Тюмени.

Фото: канал в «Макс» Ирины Голубевой

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Таганрогская правда

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