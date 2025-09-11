Три ресторана Таганрога претендуют на звание лучших на юге России

27 кафе и ресторанов Ростовской области вошли в лонг-лист национальной ресторанной премии WhereToEat Russia-2025 по версии «Юг России». Среди них 21 — из донской столицы, три — из Таганрога, два — из Азова и один — из Шахт.

Всего в список попали 289 ресторанов из Ростовской области, Краснодарского края, Ставрополья, Крыма, Дагестана, Северной Осетии-Алании, Волгоградской области, Кабардино-Балкарии.

Номинантами премии из Таганрога стали Feola’s Kitchen & Wine, «Дон Марио» и «Мадам Ку-Ку». Отметим, что эти же рестораны попадали в лонг-лист «Юг России» и в 2024 году.

Итоги премии станут известны в конце года.

Независимая ресторанная премия WhereToEat учреждена в 2013 году ассоциацией российских гастрономических журналистов. Итоговые списки номинантов, лауреатов и победителей формируются по результатам тайного голосования широкой коллегии экспертов — профессионалов ресторанного, гостиничного и винного бизнеса, а также наиболее авторитетных представителей специализированной прессы.

Фото: madamku-ku.ru