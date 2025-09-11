Главная » Город

Три ресторана Таганрога претендуют на звание лучших на юге России

На чтение 1 мин Просмотров 1 Опубликовано

27 кафе и ресторанов Ростовской области вошли в лонг-лист национальной ресторанной премии WhereToEat Russia-2025 по версии «Юг России». Среди них 21 — из донской столицы, три — из Таганрога, два — из Азова и один — из Шахт.

Город

Всего в список попали 289 ресторанов из Ростовской области, Краснодарского края, Ставрополья, Крыма, Дагестана, Северной Осетии-Алании, Волгоградской области, Кабардино-Балкарии.

Номинантами премии из Таганрога стали Feola’s Kitchen & Wine, «Дон Марио» и «Мадам Ку-Ку». Отметим, что эти же рестораны попадали в лонг-лист «Юг России» и в 2024 году.

Итоги премии станут известны в конце года.

Независимая ресторанная премия WhereToEat учреждена в 2013 году ассоциацией российских гастрономических журналистов. Итоговые списки номинантов, лауреатов и победителей формируются по результатам тайного голосования широкой коллегии экспертов — профессионалов ресторанного, гостиничного и винного бизнеса, а также наиболее авторитетных представителей специализированной прессы.

Фото: madamku-ku.ru

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

новости премия Таганрог
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru