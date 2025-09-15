Три новых сквера в Таганроге будут оборудованы системой видеонаблюдения

Строительные работы почти завершены, на очереди — озеленение новых рекреационных локаций.

В Таганроге близятся к завершению три проекта по созданию новых общественных пространств на карте города. Речь идет о скверах по ул. Маршала Жукова, 2-б, на Большом проспекте, 16-д и «Почтовом» на пер. Мечниковский. Они реализуются в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» реализуются проекты.

По словам главы города Светланы Камбуловой, строительные работы, а также установка малых архитектурных форм (МАФ), детского и спортивного оборудования, на этих объектах будут закончены, как и планировалось, до конца сентября. А в октябре подрядная организация приступит к озеленению, что является обязательным, подчеркнула глава города.

Светлана Камбулова также отметила, что новые скверы будут оборудованы системами видеонаблюдения. Она также понадеялась на сознательность жителей и их бережное отношение к общественным пространствам родного города.

Фото: скрин видео из ТГ-канала Светланы Камбуловой