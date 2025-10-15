Главная » #ЖКХ

Три больших свалки планируют ликвидировать в Таганроге

На чтение 2 мин Просмотров 35 Опубликовано

В Таганроге предстоит ликвидировать две крупных свалки мусора на Николаевском и Мариупольском шоссе, а также свалочный очаг на улице Чучева. Все они образовались благодаря «серым возчикам».

#ЖКХ

14 октября проблемы связанные с ликвидацией свалочных очагов на территории донского региона обсуждались на областном совещании, в работе которого приняла участие глава Таганрога Светлана Камбулова. Она отметила, что на свалках Мариупольского и Николаевского шоссе Таганрога уже проведено обследование и оценка накопленного вреда. Оба объекта в соответствии с распоряжением федеральной службы по надзору в сфере природопользования были внесены в график обследования в рамках федерального проекта «Генеральная уборка» на 2025 год.

«После получения всех заключений, в том числе Роспотребнадзора, Росприроднадзора и включения в реестр ГРОНВОС, ликвидацию этих несанкционированных свалок можно будет включить в федеральную программу и рекультивировать за счет средств федерального бюджета», — пояснила глава Таганрога.

Что касается ликвидации свалочного очага на улице Чучева, то муниципалитет обратился за помощью к губернатору Ростовской области Юрию Слюсарю. Ориентировочная стоимость составит работ 116 млн рублей. В местном бюджете нужное софинансирование на эти цели предусмотрено.

Кроме этого, в городе продолжаются работы по уборке несанкционированных свалок, возникающих на площадках временного хранения ТКО. Появляются они в различных районах города чаще всего из-за того, что жители нарушают Правила благоустройства.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге деревья и цветы высадили в сквере на Большом проспекте.

Фото из архива

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

ЖКХ новости рекультивация свалки Таганрог
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru