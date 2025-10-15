Три больших свалки планируют ликвидировать в Таганроге

В Таганроге предстоит ликвидировать две крупных свалки мусора на Николаевском и Мариупольском шоссе, а также свалочный очаг на улице Чучева. Все они образовались благодаря «серым возчикам».

14 октября проблемы связанные с ликвидацией свалочных очагов на территории донского региона обсуждались на областном совещании, в работе которого приняла участие глава Таганрога Светлана Камбулова. Она отметила, что на свалках Мариупольского и Николаевского шоссе Таганрога уже проведено обследование и оценка накопленного вреда. Оба объекта в соответствии с распоряжением федеральной службы по надзору в сфере природопользования были внесены в график обследования в рамках федерального проекта «Генеральная уборка» на 2025 год.

«После получения всех заключений, в том числе Роспотребнадзора, Росприроднадзора и включения в реестр ГРОНВОС, ликвидацию этих несанкционированных свалок можно будет включить в федеральную программу и рекультивировать за счет средств федерального бюджета», — пояснила глава Таганрога.

Что касается ликвидации свалочного очага на улице Чучева, то муниципалитет обратился за помощью к губернатору Ростовской области Юрию Слюсарю. Ориентировочная стоимость составит работ 116 млн рублей. В местном бюджете нужное софинансирование на эти цели предусмотрено.

Кроме этого, в городе продолжаются работы по уборке несанкционированных свалок, возникающих на площадках временного хранения ТКО. Появляются они в различных районах города чаще всего из-за того, что жители нарушают Правила благоустройства.

Фото из архива