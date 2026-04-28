Тренировать вратарей донецкого «Шахтера» будет таганрожец Дмитрий Кловин

В качестве игрока он провел 200 матчей за ФК «Таганрог» и ростовский СКА.

Проводящий свои домашние матчи в Таганроге донецкий «Шахтер» (ДНР) объявил о назначении нового тренера вратарей. Им стал известный таганрогский футболист и тренер Дмитрий Кловин.

Специалист уже приступил к работе в клубе. Дмитрий Владимирович — воспитанник таганрогского «Торпедо» и ростовского спортинтерната. В юности он был капитаном сборной РСФСР на всероссийских турнирах и становился призером всесоюзного турнира среди училищ олимпийского резерва. За профессиональную карьеру Кловин провел более 200 матчей, выступая за «Торпедо» из Таганрога и ростовский СКА. В качестве тренера вратарей он ранее работал в ФК «Таганрог» и «Форте-М».

Команда «Шахтер» с этого сезона играет во второй российском лиге Б и проводит свои домашние игры на «Форте-Арене». После пяти туров команда занимает четвертое место в турнирной таблице из 16 команд.

