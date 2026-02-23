Торжественный вечер в Таганроге собрал несколько поколений защитников Отечества

Накануне Дня защитника Отечества в Городском доме культуры состоялся праздничный вечер, посвященный государственному празднику и открытию в Таганроге Года единства народов России.

Жизнь Таганрога во все периоды истории была тесно переплетена с судьбой родной страны. Мужественные защитники бесстрашно сражались с врагом во времена Первой и Второй мировых войн, отстаивали интересы России в локальных конфликтах, неизменно проявляя несокрушимую стойкость и беспримерный героизм. Современные защитники Отечества с честью продолжают традиции своих предков-победителей, оберегая мирную жизнь родного города и всей страны.

Праздничный вечер собрал в зале ГДК ветеранов боевых действий, бойцов СВО, военнослужащих Таганрогского военного гарнизона, будущих защитников Отечества – курсантов и юнармейцев, представителей силовых структур, казачества и общественных организаций города. Со словами признательности и благодарности за ратный труд к присутствующим обратилась глава города Таганрога Светлана Камбулова.

«В этот праздничный день слова искренней благодарности всем защитникам Родины — и тем, кто сегодня на передовой выполняет миссию огромной исторической значимости, и тем, кто в тылу поддерживает наших солдат и занимается патриотическим воспитанием молодого поколения. Уверена, что такие праздники объединяют общество вокруг идеи патриотизма и уважения к тем, кто стоит на страже мира и спокойствия. Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, мира и уверенности в завтрашнем дне», — отметила Светлана Камбулова.

От имени депутатского корпуса с наступающим праздником защитников Отечества поздравила председатель постоянной комиссии по местному самоуправлению и депутат Городской Думы Алла Колоскова:

«Мы искренне ценим вас не только за отвагу, но и за вашу доброту, за умение принимать решения и защищать тех, кто слабее. От всей души желаю вам здоровья, благополучия и дальнейших успехов на благо нашей великой страны!».

За личный вклад в дело обороноспособности Российской Федерации и достойное исполнение воинского долга, за особые успехи в профессиональной деятельности и военно-патриотическом воспитании молодежи Благодарственными письмами администрации и Городской Думы Таганрога были награждены ветераны СВО, сотрудники силовых ведомств, представители ветеранских общественных организаций, работники оборонных предприятий города. Каждая награда – это признание самоотверженности, подвига и героизма.

В память о Героях, отважно сражавшихся за Россию во время Великой Отечественной войны, о солдатах и офицерах, павших при выполнении воинского долга в локальных конфликтах, о наших ребятах, которые отдали свои жизни за свободу и независимость Родины на фронтах специальной военной операции, была объявлена минута молчания.

Таганрог гордится своими Героями. Всем, кто вписал свое имя в славную летопись Отечества, всем, для кого честь и Родина дороже жизни – наша бесконечная благодарность, глубокое уважение и великий почет!

По материалам Городской Думы Таганрога и Telegram-канала Светланы Камбуловой.

Фото: пресс-служба Городской Думы Таганрога