Торжественная передача ценного дара от руководства ФССП России прошла в музее Таганрога

В Таганрогский музей-заповедник передан ценный сувенирный набор от руководства Федеральной службы судебных приставов России. Торжественная церемония вручения дара прошла 8 апреля.

Во Дворце Алфераки собрался в парадной форме весь личный состав Таганрогского отдела федеральной службы судебных приставов по случаю передачи в дар Таганрогскому музею-заповеднику ценного подарка от директора ФССП России, генерала внутренней службы РФ Дмитрия Арестова.

Главным судебным приставом России был издан приказ в связи с празднованием 165-летия со дня рождения А.П. Чехова — подарить таганрогскому музею сувенирный набор в раме «Указ Александра II» и знак судебного пристава в пакете с логотипом ФССП России. Это решение принято и потому, что в Историко-краеведческом музее Таганрога наряду со многими экспозициями, наглядно отражена реформаторская деятельность императора Александра II.  Среди его реформ есть знаковая для государства и ФССП России судебная реформа.

С важной миссией в Таганрог приехал руководитель Главного управления ФССП по Ростовской области — главный судебный пристав региона, генерал-майор внутренней службы Евгений Казанов, который вручил ценный подарок директору Таганрогского музея-заповедника  Елизавете Липовенко.

«Сегодня мне выпала особая честь побывать на родине Чехова и вручить музею подарок от руководства судебных приставов России, — отметил Евгений Николаевич. — Сотрудники органа принудительного исполнения стоят на страже не только закона, но и духовно-морального облика граждан, принимая активное участие в совместных культурных и патриотических мероприятиях направленных на консолидацию общества».

Елизавета Липовенко от имени всех музейщиков тепло поблагодарила дарителей и передала им в свою очередь альбом об А.П. Чехове и музейном комплексе, созданный творческим коллективом коллег.

В мероприятии принял участие заместитель председателя городской Думы Валерий Селиванов. Поблагодарив гостей за внимание к Таганрогу, он вручил генерал-майору Евгению Казанову Благодарность городской Думы.

В рамках встречи для сотрудников городского отдела ФССП и гостей была проведена обзорная экскурсия по залам Дворца Алфераки. Подарком гостям стал небольшой концерт муниципального камерного оркестра.

Анатолий Ивашов, фото автора.

