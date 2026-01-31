«Тепловой удар» по льду: сотрудники ГИМС провели рейд на Таганрогском заливе

Температурные качели сделали лед на водоемах крайне опасным.

Сотрудники Таганрогского отделения ГИМС провели профилактический рейд, чтобы предупредить об этом рыбаков. Инспекторы пообщались с любителями подледной рыбалки, вручили им памятки с правилами безопасности и провели замеры толщины льда.

ГУ МЧС России по Ростовской области в очередной раз призывает граждан быть осторожными: не оставлять детей без присмотра, не пускать их на лед, отказаться от подледной рыбалки и не пытаться сократить путь через водоем.

«Толщина льда на донских водоемах неравномерная, — предупреждают инспекторы ГИМС. — Если на севере области поверхность водоемов не вызывает опасений — она промерзла на 20 и более см, то в южных районах толщина льда местами не более 8 см, кое-где образуются незаметные на первый взгляд майны и полыньи».

Спасатели напоминают, что безопасной считается толщина льда от 10 сантиметров для одного человека, но даже этот показатель не гарантирует безопасность в период оттепели. Тревожными сигналами являются темные пятна и проталины. При появлении треска рекомендуется немедленно лечь на лед и отползти назад.

Ранее мы рассказывали, что с 31 января в Ростовской области ожидается сильный снегопад и похолодание до -26°.

Фото: ГУ МЧС России по РО