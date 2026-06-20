Тело мужчины обнаружено утром во время тушения пожара в Таганроге

Утром 19 июня в Таганроге тушат пожар в частном жилом доме, на месте происшествия обнаружено тело мужчины, сообщает региональное ГУ МЧС.

Пожар случился в 08.05 на улице Ленина в районе трамвайной остановки «2-я больница». Огонь распространился на площади 120 квадратных метров. В тушении задействовано 12 сотрудников МЧС и три спецмашины.

«На месте пожара обнаружено тело погибшего. Личность и обстоятельства гибели устанавливаются. Проводятся следственные мероприятия. Также во время пожара пострадала женщина», — сообщили в ведомстве.

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Фото Марины Даренской

UPD: в 10.59 пожар был ликвидирован – ГУ МЧС по РО.