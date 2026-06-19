В Каменске-Шахтинском сгорело здание храма Андрея Первозванного

В ночь на 19 июня в Ростовской области произошел пожар в храме, на месте происшествия боролись с огнем 25 человек и семь единиц спецтехники, сообщает региональное ГУ МЧС.

Сообщение о пожаре в храме Андрея Первозванного в городе Каменске-Шахтинском поступило на пульт дежурного в 03.46. Огонь распространился на площади 350 квадратных метров. Возгорание удалось ликвидировать только к семи чалам утра, но здание почти полностью выгорело.

«Погибших и пострадавших нет. Причина происшествия устанавливается», — уточнили в ведомстве.

Ранее мы рассказали, что молния ударила в частный дом в Ростовской области, загорелась крыша.

Фото ГУ МЧС по РО