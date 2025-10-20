Главная » #ЖКХ

Коммунальную лужу на улице С. Шило в Таганроге обещают устранить в ближайшее время

Из-за порывов в трубе коммунальное «озеро» длиной около 200 метров растянулось от улицы С. Шило до ул. Пархоменко.

Жители микрорайона отмечают, что лужа появилась возле дома № 194\1 по ул. С. Шило после коммунальной аварии еще в конце августа. С тех пор она только растет. А теперь вода течет еще и вместе с глиной, создавая для людей серьезные неудобства.

Двор многоквартирного дома покрылся слоем грязи. Ее периодически убирают, но течь остается и растянулась уже до соседней улицы. При этом в квартирах снизился напор воды.

«Течет и будет течь. Сказали, что надо менять трубы и какой-то узел, а денег нет и будут только к весне. А пройти и выйти из подъезда невозможно, везде глина. Я сама неоднократно видела, как тут падали дети», — приводит  издание «DonDay» слова местной жительницы.

В администрации Таганрога, куда мы обратились за разъяснениями, ответили, что к устранению течи, из-за которой образовалась лужа, «Водоканал» приступит 21 октября.

Фото: donday-taganrog.ru

