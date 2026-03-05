ТАГМЕТ продолжает помогать детским медучреждениям Таганрога

В Таганроге в новом зале лечебной физкультуры детской поликлиники № 2, наряду с механическими тренажерами – мячами и лестницами, появился и специализированный тренажер-мультистанция. Получить медоборудование поликлинике помогли сотрудники Таганрогского металлургического завода (ТАГМЕТ), являющегося филиалом Трубной Металлургической Компании (ТМК). Наряду с тренажером медучреждение получило специализированный холодильник со встроенным электронным термометром и двадцать односекционных медицинских ширм.

Благотворительную помощь медперсонал поликлиники оценил высоко.

«Занятия на современном тренажере дают возможность более быстрой реабилитации маленьких пациентов, чем та, которая достигается с помощью механических средств лечебной физкультуры, – подчеркнула главный врач Детской городской поликлиники №2 Наталья Кириенко. – Хорошим подспорьем для нас стал и необходимый для хранения препаратов вакцинирования холодильник, а также обязательные для каждого врачебного кабинета медицинские ширмы».

Инициатива металлургов, направленная на улучшение материально-технической базы лечебно-диагностического учреждения, была осуществлена в рамках проекта «Детская больница без боли», инициированного Благотворительным фондом «Синара» – оператором благотворительной деятельности ПАО «ТМК». Это фандрайзинговая программа фонда «Синара», реализуемая с 2019 года в десяти городах России и направленная на внедрение в лечебную практику современного оборудования для малоинвазивной хирургии, создание комфортных условий пребывания маленьких пациентов в больнице.

В рамках данного проекта ранее в Таганроге ТАГМЕТ помог получить Детской городской многопрофильной больнице детские электромобили, корпусную и мягкую мебель.

«ТАГМЕТ реализует многие проекты, направленные на поддержку детства, материнства, семьи. Это касается как внутренних социальных программ завода, так и организации благотворительных инициатив в рамках города. Предприятие проводит культурно-досуговые мероприятия для детей, помогает подшефным детским учреждениями и городским медицинским организациям», – отметил управляющий директор ТАГМЕТа Виктор Новиков.

Фото предоставлено пресс-службой ТАГМЕТ