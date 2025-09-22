Главная » #Промышленность

ТАГМЕТ представил свои достижения на площадке парка «Россия – моя история»

«Улыбнитесь – вы фотографируетесь с металлургом!» — такая возможность впервые представилась посетителям ростовского исторического парка в эти выходные.

ТАГМЕТ в составе делегации предприятий Таганрога продемонстрировал образцы замковых соединений обсадных и бурильных труб, различные сертификаты за достижения в области экологии и сфере HR, презентационные материалы по профориентационной деятельности.

Один из ярких и выразительных экспонатов – манекен в костюме металлурга – привлек внимание гостей выставки, с ним фотографировались, здоровались и даже пытались обсудить заводские новости. Да и было, что обсудить – мало кто из городских предприятий может похвастаться собственной газетой.

Стойка с корпоративной прессой привлекла внимание не только гостей выставки, но и министра экономического развития Ростовской области Павла Павлова. Вместе с главой Таганрога Светланой Камбуловой они ознакомились с образцами трубной продукции и получили в подарок свежий номер газет Pro ТМК и «Вальцовка», а также корпоративный отраслевой журнал YourTube.

Студенты и школьники, которые посетили выставку целыми классами, узнали, чем сегодня живет завод, какие профессии они могу выбрать для себя, где применяется его продукция. Были удивлены тем фактом, что трубы ТАГМЕТа использовали при бурении самой глубокой в мире Кольской скважины, рекордная глубина которой составляет 12 262 метра. Этот показатель занесен в Книгу рекордов Гиннеса и не побит до сих пор.

Еще одна часть экспозиции – нетипичная для производственного процесса, но трогательная и красочная – небольшая выставка картин, часть творческого проекта «ТАГМЕТ – глазами художников».

Фото: АО «ТАГМЕТ»

