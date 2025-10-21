Главная » Город

Таганроженке назначили пенсию и выплатили 680 тысяч рублей по решению суда

Опубликовано

Жительнице Таганрога пенсия по старости была назначена только по решению суда после того, как туда с иском обратилась городская прокуратура. Женщине не учли более девяти лет стажа, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Таганроженка обратилась в социальный фонд для оформления пенсии по старости, но ей отказали. Тогда она написала заявление в городскую прокуратуру, которая провела проверку соблюдения федерального законодательства.

«В трудовой стаж необоснованно не включены более 9 лет работы, поскольку сотрудники учреждения не приняли во внимание представленные подтверждающие документы», — пишет источник.

Прокуратурой в суд был подан иск, требования которого удовлетворены. В результате таганроженке назначили положенную законом пенсию и произвели перерасчет на сумму более 680 тысяч рублей.

Фото из архива

