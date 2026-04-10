Таганроженка, получившая ожоги в результате налета БПЛА, выписана домой

В ожоговом центре ей провели высокотехнологичное оперативное вмешательство.

Жительница Таганрога, получившая травмы в результате атаки беспилотника, завершила лечение и была выписана из ожогового центра. Ход ее восстановления находился на личном контроле губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, сообщает пресс-служба правительства Дона.

В рамках оказания помощи пациентке было проведено высокотехнологичное хирургическое вмешательство. Для нее также организовали консультации врачей смежных специальностей и медицинского психолога. Межтерриториальный ожоговый центр в Ростове-на-Дону, где проходило лечение, оснащен современным оборудованием, а его хирурги владеют передовыми методиками лечения тяжёлых ожогов.

«После полного курса лечения и восстановления девушка выписана домой с подробными рекомендациями. Минздрав продолжит ее сопровождение на амбулаторном этапе под наблюдением профильных специалистов», – отметил министр здравоохранения Ростовской области Наири Варданян.

Фото: donland.ru

