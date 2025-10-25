Таганроженка Альбина Горюнова победила в чемпионате «Почитай классика»

В Молодежном Центре Таганрога завершился городской конкурс-чемпионат по чтению вслух «Почитай классика» в возрастной категории 16-35 лет. Победительницей стала учащаяся 10 «Б» класса лицея № 33 Альбина Горюнова.

В этом году участников старше 25 лет в этой возрастной категории изначально не было, зато активное участие в конкурсе-чемпионате приняли старшеклассники и студенты Таганрогского института имени А.П. Чехова.

Финал чемпионата проходил в два тура. В первом из них участникам для прочтения были предложены фрагменты произведений нашего земляка Михаила Шолохова, 120-летие со дня рождения которого мы отметили 24 мая. В заключительном туре претенденты на победу читали отрывки из пьес Антона Чехова, преображаясь при этом из одного персонажа в другого.

Выступления полуфиналистов были выложены на странице Молодежного Центра ВКонтакте, в результате победительницей народного онлайн-голосования стала Полина Прохорова из очень дружной 27-й школы.

А лучших чтецов определило жюри. Третье место заняла студентка II курса факультета иностранных языков ТИ имени А.П. Чехова Илона Негода. Серебряным призером стала Евгения Чудинова из 10 «А» класса общеобразовательной школы № 24. Победу одержала учащаяся 10 «Б» класса лицея № 33 Альбина Горюнова.

По словам Альбины, любовь к чтению она унаследовала от родителей. Детские книжки ей читали мама и бабушка, потом она стала читать им вслух. А три года назад «Первая любовь» Тургенева положила начало её любви к серьезной классической литературе. Альбина себя считает счастливым человеком. Говорит, что ей во многом и со многими людьми очень повезло, включая то, что она – землячка её любимого писателя Антона Павловича Чехова. Огромную роль в её развитии сыграла школьная учительница русского языка и литературы Екатерина Александровна Кириченко, которую в нынешнем учебном году, в 10 классе, сменила другой прекрасный преподаватель Светлана Анатольевна Атёпина. В зрительном зале Молодежного Центра за Альбину Горюнову «болела» её подруга Диана Блажеева.

Мечта Альбины – стать актрисой. И она избрала верный путь к осуществлению мечты: второй год занимается в студии-театре «Люди», у неё – роль в спектакле «Волна» по одноименному роману Тода Штрассера, премьера которого запланирована на 9 ноября, режиссер-постановщик спектакля – театральный педагог Альбины Наталья Скиба.

В нынешнем учебном году конкурс-чемпионат по чтению вслух «Почитай классика» проводится при грантовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив, благодаря чему награды получили не только призеры, но и остальные финалисты. Свою лепту в призовой фонд внесли и давние и надежные партнеры проекта: Таганрогский камерный театр, батутный парк «Джамп» и кофейня «Олд Скул Кофе».

Владимир Прозоровский, фото автора