Таганрожец займется производством моноласт с помощью льготного займа

Предприниматель из Таганрога собирается заняться производством моноласт – спортинвентаря для подводного плавания. Для этого он обратился за льготным финансированием.

С начала нынешнего года более 360 предпринимателей Ростовской области получили в центрах «Мой бизнес» микрофинансовую поддержку в виде льготных займов. Общий объем выданных малому бизнесу Дона финансовых ресурсов превысил 1 млрд рублей. В частности таганрожцу Сергею Лютинскому льготное финансирование понадобилось для начала бизнеса по изготовлению моноласт.

«Как спортсмен и внук заслуженного мастера спорта по подводному плаванию уверен, что узкоспециализированный товар будет востребован. В мире существует всего несколько производителей моноласт. Заемные средства позволили мне закупить расходный материал – стеклоткань, пропитанную эпоксидной смолой», – рассказал Сергей Лютинский.

Напомним, что сейчас донскому бизнесу доступно 12 региональных программ льготной микрофинансовой поддержки, которые предоставляются по региональному проекту «Малое и среднее предпринимательство» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Фото donland.ru