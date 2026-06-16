Таганрожец обещал знакомым доставить автомобиль из-за границы, но обманул, а деньги присвоил

Установлена его причастность к нескольким аналогичным эпизодам мошенничества на общую сумму более 2,3 млн рублей.

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции Волгодонска задержали 51-летнего жителя Таганрога, подозреваемого в серии мошенничеств в отношении жителей Волгодонска и Волгодонского района. Общая сумма ущерба превысила 2,3 миллиона рублей.

Как установили полицейские, в марте 2024 года к фигуранту обратился его 38-летний знакомый с просьбой помочь приобрести автомобиль. Злоумышленник предложил подобрать и доставить машину из Южной Кореи. Он нашел подходящий вариант и попросил как можно скорее внести предоплату в размере 250 тысяч рублей. После получения денег подозреваемый в течение нескольких месяцев под разными предлогами откладывал покупку, а затем перестал выходить на связь. Потерпевший понял, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию.

Кроме того, правоохранители выяснили, что задержанный причастен еще к двум аналогичным эпизодам на территории обслуживания МУ МВД России «Волгодонское». В этих случаях он также обещал знакомым доставить автомобиль из-за границы и мобильные телефоны для дальнейшей перепродажи. Ранее мужчина уже был судим за мошенничество.

В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по частям 2, 3 и 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается, устанавливается причастность фигуранта к другим аналогичным преступлениям.

Фото: magnific