Таганрожцы жалуются на неудовлетворительную работу автобусных маршрутов №№ 6 и 6-В

Жители микрорайона «Андреевский» в Таганроге в очередной раз пожаловались на неудовлетворительную работу автобусов №№ 6 и 6-В. Люди пишут о том, что «шестерки» не отображаются на картах, на остановках нет расписания маршруток, о нехватке автобусов, долгом ожидании транспорта, несоблюдении водителями маршрута и других проблемах.

За разъяснениями мы обратились в администрацию Таганрога.

«Маршрут № 6 «ПМК – ЖК «Андреевский – Маяк» обслуживается транспортной организацией ООО «Автолайн-КО», перевозки осуществляются двумя автобусами (по контракту – две единицы). Интервал в движении составляет 50 минут. В мае-июне возникли перебои с отображением автобусов, следующих по маршруту, на карте в приложении. 11-12 июня график движения был нарушен на 20 минут (опережение), что привело к ряду жалоб от пассажиров. Данное нарушение устранено», – говорится в официальном ответе городских властей.

Маршрут № 6-В «ЖК «Андреевский» – Вокзал «Таганрог-1» также обслуживается транспортной организацией ООО «Автолайн-КО». Перевозки фактически осуществляются одним автобусом (по контракту – две единицы). Интервал отправления в соответствии с контрактом составляет 25 минут, а фактически – 50 минут.

«В адрес руководителя транспортной организации ООО «Автолайн-КО», обслуживающего данные маршруты, направлено письмо, в котором указано на необходимость обеспечить выпуск подвижного состава на линию в соответствии с утвержденным наряд-заказом. Также перевозчику предписано усилить контроль за соблюдением водителями утвержденного расписания движения, восстановить отображение в приложениях Яндекс Карты и 2 ГИС автобусов маршрутов № 6 и № 6-В и разместить расписание движения на конечном остановочном пункте ЖК «Андреевский», – уточняется в комментарии.

По маршруту № 6-В в адрес ООО «Автолайн-КО» подготавливается претензия, добавили в администрации Таганрога.

Ранее мы сообщали, что проблемы автобусного маршрута № 911 обсудили на выездном совещании.

Фото ВК «Таганрогский Городской Транспорт» (из архива)