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Таганрожцы вместе со всей страной отмечают сегодня День семьи, любви и верности

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С начала 2026 года в городе было заключено 584 брака.

#Дата

Сегодня, 8 июля, в России отмечают День семьи, любви и верности — праздник, который напоминает о главных ценностях и который объединяет всех: молодые пары, только начинающие совместный путь; многодетных родителей, чей ежедневный труд можно назвать подвигом; и «золотых» юбиляров, которые спустя полвека смотрят друг на друга с той же нежностью.

Семья — это основа, ради которой люди трудятся, строят планы и создают будущее. Она служит опорой и источником сил. Именно в семье из поколения в поколение передаются традиции, мудрость и вечные ценности.

Крепкая семья — это сильная страна: чем больше счастливых союзов в обществе, тем увереннее можно смотреть в будущее. В городе за прошлый год было заключено 1580 браков, а с начала этого года — уже 584, сообщила глава города Светлана Камбулова и поздравила с Днем семьи, любви и верности все таганрожцев:

«Семья — это команда. Это место, где тебя всегда поймут и где ты можешь быть собой. Желаю, чтобы в ваших домах было как можно больше поводов для радости. Пусть в каждой семье царят любовь, мир и благополучие! С праздником!» — написала глава города.

Фото из канала в «Макс» Светланы Камбуловой

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новости праздник Светлана Камбулова Таганрог
Таганрогская правда

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