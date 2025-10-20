Главная » Новости Таганрога

Таганрожцы стали бронзовыми призерами Спартакиады Союзного государства

Студенты-самбисты Таганрогского института (филиала) РГЭУ (РИНХ) имени А.П. Чехова в общекомандном зачете заняли III место на Спартакиаде Союзного государства среди студенческой молодежи.

С 10 по 15 октября в Калуге проходила посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне Спартакиада Союзного государства среди студенческой молодежи.

В 2003 году советом министров Союзного государства было принято решение о ежегодном проведении Спартакиады Союзного государства для детей и юношества. В течение 2003-2011 годов мероприятия Спартакиады прошли в 16 городах Беларуси и России. В 2011 году утверждено новое Положение о Спартакиаде, что позволило расширить ее формат. Теперь ее организаторы ежегодно проводят четыре отдельных соревнования для детей и для юношества по летним и зимним видам спорта.

Соревнования среди студенческой молодежи (студентов вузов) – это третий этап Спартакиады. Первый – среди школьников, проживающих в сельской местности, прошел в Лиде. Второй – среди учащихся профессиональных учебных организаций – в Волжском. Четвертый – среди школьников «Олимпийские надежды» – состоится в Новополоцке.

Торжественное открытие третьего этапа проходило в универсальном зале калужского Дворца спорта «Центральный». Участниками Спартакиады стали свыше 200 студентов из 23 высших учебных заведений России и Беларуси, боровшихся за награды в трех видах спорта: самбо, плавании и гиревом спорте.

В соревнованиях по самбо приняли участие команды из 8 вузов – по 4 из Республики Беларусь и России.

В составе сборной команды РИНХ донской край представили студенты Таганрогского института имени А.П. Чехова. Они в своих весовых категориях завоевали 1 серебряную и 5 бронзовых медалей в личном первенстве. «Серебро» взял Алексей Бабасев, бронзовыми призерами стали Александр Жирнов, Карим Исрафилов, Дмитрий Олейников, Алексей Решетников и Арсений Глущенко.

Среди тех, кто награждал победителей и призеров соревнований, был победитель первенства мира по самбо Владимир Досяк.

Поздравляем наших самбистов и тренера университетской сборной Константина Чайкина с достойным результатом.

Фото предоставлено Константином Чайкиным

