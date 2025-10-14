Таганрожцы празднуют Покров Пресвятой Богородицы и день памяти Федора Ушакова

14 октября православные всей России, в том числе Таганрога, празднуют Покров Пресвятой Богородицы. А завтра, 15 октября, — день памяти самого выдающегося русского адмирала, святого праведного воина Феодора Ушакова. Два этих праздника не просто соседствуют в календаре: их таинственным образом соединили воды южных морей, омывающих Малую Азию.

Этот мир Федор Федорович Ушаков оставил 2 (по новому стилю – 15) октября 1817 года – на следующий день после Покрова Пресвятой Богородицы, в день памяти блаженного Андрея Юродивого – того самого, который увидел Богородицу, держащую омофор надо всеми людьми во Влахернском храме Константинополя во время всенощного бдения 1 октября 910 года. Наверняка не случайное совпадение дат: все не случайно в мире этом, как и в том.

В начале Х века Константинополь, или Царьград, столица православной Византийской империи, был городом, которому по славе и роскоши не было равных на планете. Талантливые и предприимчивые греки (ромеи) с Божьей помощью возвели мегаполис, который золотом своих куполов и прочими своими богатствами возжигал зависть и алчность многих окружающих народов, и в том числе –северных соседей, наших предков, язычников-славян. Но, пожалуй, главной бедой жителей Константинополя стало то, что сами они о деньгах думали больше, нежели о Христе. Но в ту ночь, 1 октября 910 года, Господа Бога и Пресвятую Богородицу вспомнили все они – ведь всем грозила гибель. Поэтому почти все жители Царьграда молили Господа и Матерь Божью спасти их от жестоких язычников, которые готовились к высадке морского десанта и к штурму.

И свершилось чудо. Внезапно поднялась буря, потопившая флот язычников-завоевателей. Но, казалось бы, печальное, трагичное событие в дальнейшем способствовало Крещению Руси. Суровые язычники-славяне преклонялись лишь перед превосходящей их силой. В ту ночь, когда неожиданно поднялась буря, они поняли: таинственный Бог ромеев – сильнее всех их богов. В результате славяне, которым не удалось в начале Х века разграбить Константинополь, в дальнейшем сделали правильные выводы и в том же веке вынесли из этого города несоизмеримо большее – христианскую веру.

Покров Пресвятой Богородицы, напоминающий нам о первом знакомстве наших предков-язычников с христианской верой греков, особенно почитаем в нашем Отечестве уже с XII века – в то время как сами греки его не празднуют.

А в 910 году, после того, как беда минула, греки снова забыли Бога, точнее – поставили Его на второе место. В результате в середине XV века Константинополь пал, а точнее – стал столицей Османской империи. А гордые ромеи были порабощены мусульманами. На века, но не навечно.

Созданная отцом-основателем Таганрога, Петром I, Российская империя положила конец господству турок над многими нашими братьями во Христе — православными греками. А, пожалуй, самую яркую роль в этом освобождении сыграл Федор Ушаков.

Жизнь и судьба этого великого флотоводца золотыми буквами вписана в историю не только российского, но и мирового военно-морского флота, его славы и военных триумфов. Адмирал, не потерявший ни одного корабля своей флотилии и не проигравший ни одного сражения, в начале своей службы оказался связан с важнейшими событиями в истории Таганрога. Именно здесь 30 июля 1769 года Ушаков получил чин лейтенанта.

В Никольском храме Таганрога, являющемся первой адмиралтейской церковью Юга России, находятся иконы с частицами мощей как Феодора Ушакова, так и его родного дяди, основателя Санаксарской обители святого Феодора Санаксарского. Оба этих святых молятся о нас.

Возвращаясь же в день сегодняшний, напомним, что с праздником Покрова Пресвятой Богородицы связано множество народных примет. Так, например, солнечная погода в этот день предвещает долгую и теплую осень.

Алла Цымбал, Антон Сахновский

Фото Антона Сахновского