Таганрожцы отметили день рождения Михаила Танича

Во Дворце молодежи состоялась концертная программа «Все хорошее не забывается»: так таганрогские поклонники творчества нашего выдающегося земляка, замечательного и знаменитого в Советском Союзе поэта-песенника Михаила Танича отметили его 102-й день рождения.

16 сентября вечером у Дворца молодежи можно было наблюдать любопытную картину. Двигалось два потока людей: один – внутрь здания, второй – наружу. За редким исключением это были представители старшего поколения, многие опирались на тросточки. В расположенный на третьем этаже небольшой зрительный зал сносили стулья из остальных помещений, но все же желающих побывать на концерте оказалось в несколько раз больше, нежели мог вместить этот зал.

Исполняли песни на слова Михаила Танича или же сопровождали эти песни танцами таганрогские артисты-любители, в основном достаточно зрелого возраста, но были среди них и девочки-дошкольницы из «Танцевального квартала», руководимого Оксаной Ткаченко и Александрой Козловой.

Дворец молодежи прекрасно подготовился к мероприятию: наряду с артистами пришедших ждали, например, и установленный в холле муляж белого рояля, и расположившийся на пюпитре «Черный кот».

12 лет назад, в 2013-м, накануне 90-летия Танича, у Дворца молодежи был установлен посвященный этому нашему земляку памятный знак. Предполагалось, что здесь либо в другом месте со временем появится полноценный памятник ему. Памятник до сих пор так и не появился, да и мемориальный знак исчез. Правда, на Пушкинской набережной в 2018 году благодаря создателю компании «Лемакс», Почетному гражданину Таганрога Леониду Матусевичу появился другой памятный знак, посвященный Михаилу Таничу, — выполненная таганрогским художником Владимиром Елитенко «Ракушка».

Остается надеяться, что в будущем возле Дворца молодежи все-таки появится памятник Таничу, а сам Дворец молодежи, в который в свое время превратился Дворец культуры комбайностроителей, станет обладателем прекрасного просторного зрительного зала, отрезанного и отданного киносети «Нео»: то, что это необходимо, явным образом показал нынешний день рождения Михаила Танича.

Ну, а пока что многочисленным поклонникам творчества Михаила Танича сообщаем радостную новость: посвященная его дню рождения праздничная концертная программа «Погода в доме» 26 сентября в 18.00 состоится в ДК «Фестивальный». Вход свободный.

Антон СЛОВАКОВ, фото автора