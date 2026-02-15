Таганрожцы освятили сретенские свечи и услышали песню Александры Калинской

15 февраля православные христиане празднуют один из двунадесятых праздников, Сретение Господне, во всех храмах после Божественной литургии состоялось освящение свечей по особому чину.

В этом году Сретение Господне пришлось на воскресенье, причем на предпоследнее воскресенье перед Великим постом, посвященное предстоящему Страшному суду.

В Никольском храме Таганрога после литургии и освящения сретенских свечей настоятель храма иеромонах Маврикий (Звягинцев) напомнил прихожанам о том, что главные заповеди – заповеди любви к Богу и к ближним. Тех, кто соблюдает пост, он призвал не возноситься и не гордиться, не осуждать и не обижать воздерживающихся от поста.

В некоторых православных приходах сегодня проходили сретенские ярмарки. Такая ярмарка состоялась и на подворье Никольского храма. И взрослым, и в особенности детям здесь было интересно, познавательно, весело и вкусно: их ждали различные игры, выставки-продажи, подарки, угощения, а еще концерт, первым номером которого стала премьера песни о Никольском храме на стихи Александры Калинской.

Завтра, 16 февраля, начнется предваряющая Великий пост Масленичная неделя. Соблюдающие пост христиане в эту неделю уже воздерживаются от мяса, зато ежедневно вкушают все остальные продукты с упором на молочные, отсюда – и название недели.

Антон Сахновский, фото автора