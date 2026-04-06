Таганрожцы на этой неделе могут бесплатно пройти ряд медобследований и проверить точность работы тонометров

В Таганроге на этой неделе пройдет День здоровья, в рамках которых каждый житель сможет бесплатно узнать базовые показатели здоровья и получить консультации врачей. Основное мероприятие состоится 7 апреля с 9.00 до 13.00 в Городском доме культуры на улице Петровской, 104-1.

Участникам акции будет доступен комплекс обследований, включающий электрокардиограмму (ЭГК), измерение уровня глюкозы в крови и артериального давления, а также флюорографию органов грудной клетки. Проконсультировать по результатам и ответить на вопросы смогут терапевт, кардиолог, онколог и специалисты городского Центра здоровья. Для участия необходимо иметь при себе паспорт и полис обязательного медицинского страхования.

Параллельно, с 6 по 8 апреля, специалисты Ростовского центра стандартизации и метрологии («ЦСМ») проведут бесплатную поверку домашних тонометров. Проверить точность работы своего прибора для измерения давления можно будет в указанные дни с 8.00 до 17.00 по адресу: ул. Петровская, 81. Подобные акции являются частью системной работы по профилактике заболеваний и повышению доступности медицинских услуг для населения.

