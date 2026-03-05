Главная » #В стране

Таганрожцы могут стать участниками Всероссийского муниципального форума «Малая Родина — сила России»

В Москве весной пройдет ключевое отраслевое событие для специалистов по развитию городских и природных территорий. С 22 по 23 апреля в выставочном комплексе «Тимирязев Центр» состоится VII Международная выставка-конференция PakSeason Expo, посвященная созданию и обслуживанию комфортной городской среды, парков, общественных пространств и ООПТ.

В ее рамках запланированы IV Всероссийский слет директоров парков, I Международный саммит по городской среде и девелопменту, III Международный конгресс парков развлечений и производителей аттракционов, а также III Международный форум парков стран БРИКС.

Организаторами форума выступают Ассоциация парков России, Минстрой России, Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления и подкомитет по паркам ТПП РФ. Мероприятие проходит при поддержке Министерства иностранных дел, Министерства культуры, Минпромторга России и других государственных структур. На выставке будут представлены передовые достижения в области развития городских пространств, а в рамках конференции выступят ведущие российские и зарубежные эксперты. Для участников III Всероссийского муниципального форума «Малая Родина — Сила России» также будет организована специальная деловая программа.

Фото ВК Форум «Малая Родина — сила России» (из архива)

