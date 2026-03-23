Таганрожцы могут сделать по ОМС семь скринингов для обнаружения рака на ранних стадиях

В минздраве региона рассказали о расширении программ диагностики на Дону.

Семь скринингов для раннего выявления онкологических заболеваний теперь доступны жителям Дона по полису ОМС. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Ростовской области. Все они вошли в программу ранней диагностики, и помогают своевременно обнаружить наиболее распространенные виды рака.

Речь идет об исследовании на выявление рака кишечника, желудка, лёгких, кожи, шейки матки, молочной железы у женщин и предстательной железы у мужчин. Записаться на обследование можно через портал Госуслуги; ЗдоровьеДона.рф, поликлинику по месту жительства. 

