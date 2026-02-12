Главная » Новости Таганрога

Таганрожцы могут пройти обучение по Президентской программе подготовки кадров

Правительство Ростовской области в рамках Президентской программы подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ объявляет конкурсный отбор специалистов для обучения по Президентской программе на 2026/27 учебный год.

Программой подготовки предусматриваются: курс профессиональной переподготовки специалистов по образовательной программе «Менеджмент» на базе ФГАОУ ВО «Южного федерального университета» и курс профессиональной переподготовки специалистов по образовательной программе «Управление ресурсами бизнеса» в Южно-Российском институте управления – филиале ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации».

К участию в программе приглашаются кандидаты, отвечающие следующим требованиям:

  • возраст до 50 лет;
  • высшее образование;
  • общий стаж работы не менее 5 лет;
  • опыт работы на управленческих должностях не менее 2 лет.

С порядком проведения конкурсного отбора и требованиями к оформлению представляемых документов можно ознакомиться на официальном сайте Правительства Ростовской области – www.donland.ru (на главной странице в разделе «Программы», «Другие программы на территории Ростовской области», «Президентская программа подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства в Российской Федерации»).

До 24 февраля 2026 года зарегистрироваться можно в телефонном режиме и стать кандидатом на обучение по Президентской программе (тел. 8 (8634) 312-719 с 9-00 до 17-00,  отдел муниципальной службы и кадров администрации города Таганрога).

