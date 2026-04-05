Таганрожцы готовятся к Пасхе, отметив Вербное воскресенье

5 апреля, в последнее воскресенье перед Пасхой, Церковь отмечает Вход Господень в Иерусалим – праздник, более известный в народе как Вербное воскресенье. В этот праздничный день жители Таганрога отправились к храмам.

Очень многие православные христиане в этот праздник освятились, причастившись Тела и Крови Христовых. Еще больше было тех, кто пришел освятить веточки вербы. Их батюшки освящали на улице после Божественной литургии. После этого таганрожцы заходили в храмы, а затем возвращались домой, бережно неся освященную вербу – святыню, символ грядущей Пасхи.

До Светлого Христова Воскресения осталось менее недели. Впереди – Страстная неделя (Страстная седмица), в которой на самом деле – не семь дней, а только шесть, но зато каждый из них – особый, Великий, напоминающий о многом. А Великий Вторник в этом году совпадает с Благовещением Пресвятой Богородицы.

Фото Антона Сахновского