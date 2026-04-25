Таганрожцы делятся личным опытом противостояния мошенникам

Они говорят дружелюбными молодыми голосами, они полны «участия» и желания «помочь». Или сухо представляются по «имени» и «должности». Легион мошенников, которые оставляют без средств пожилых россиян — это пешки, исполнители…

За исполнителями стоят крупные и хищные фигуры, манипуляторы и стяжатели. Они не умеют сочувствовать, люди для них — как нефть или полезные ископаемые: средство для безбедной жизни на широкую ногу.

Кого могли — уже обманули

Как-то под Новый год зазвонил телефон, и мне начали рассказывать о том, что «истекает» контракт с мобильным оператором. «Ой, — говорю весело, — я уже об этой схеме мошеннической писала недавно».

«А мне это без разницы, собака!» — с той стороны ответили с такой холодной злобой, что я просто заледенела изнутри. Только что голос этого молодого собеседника звенел нотками благожелательности и даже казался немножко знакомым. Я поняла, что звонок пришел с враждебной нам страны.

Как ни странно, но число жертв мошенничества всё-таки становится меньше. В 2025 году количество жалоб в правоохранительные органы снизилось примерно на 15–20%. Помимо усилий в рамках кибербезопасности и разъяснительной работы с населением, свою роль играют другие факторы: почти всех, кого можно было обмануть, уже обманывали. Некоторых — не по одному разу. А у остальных россиян, которые легко подвержены психологическому воздействию, попросту нет денег.

Позитивная динамика в борьбе с телефонным мошенничеством не означает воцарившуюся в этой сфере безопасность. Ежедневно придумываются новые способы — с применением искусственного интеллекта, дипфейков и подставных аккаунтов. Опасности подстерегают везде — от домового чата до перевода маленькой суммы продавцу овощей на рынке…

Не верьте глазам своим…

Что такое дипфейки? По видеосвязи вам звонит знакомый, родственник или даже начальник и просит срочно перевести куда-нибудь деньги. На самом деле, говорит это не человек, которого вы видите на экране, даже если голос его собственный. С большой вероятностью вам позвонил мошенник, а изображение и голос вашего знакомого подделала нейросеть. Эту технологию называют дипфейк. Моему знакомому программисту почему-то через день звонит «директор» его завода. Или его «зам». И другим сотрудникам. Часто в неурочное время… Знакомый просто не берет трубку.

Мошенники заводят поддельные аккаунты руководителей различных компаний и пытаются с их помощью обмануть сотрудников, чтобы вынудить их перевести деньги на подставные счета. Часто вынуждают взять кредит. Для этого преступники могут заранее собирать информацию о компании и персонале, в том числе из «слитых» непорядочными людьми баз данных.

Технология дипфейков стала доступна многим: нейросети «обучаются» по фото, видео- и аудиозаписям реального человека, и алгоритм может с высокой точностью воспроизвести внешность, голос и поведенческие манеры.

В видеодипфейке лицо знакомого человека накладывается на лицо другого, который «за кадром». Сохраняются мимика, жесты, даже манера поворота головы. Вас убеждают перевести деньги, чтобы срочно помочь… Старые фотографии и видео любого человека могут использоваться для создания вымышленного компрометирующего прошлого: от фальшивых личных историй до дискредитирующих заявлений о взглядах человека.

Банки против мошенников

Банк России сообщил о признаках мошеннических операций, на которые будут обращать внимание при снятии наличных в банкоматах. В перечень вошли девять позиций, которыми будут руководствоваться кредитные организации. Например, нехарактерное для человека поведение при снятии денег, непривычное время суток, нетипичная сумма или местонахождение банкомата, запрос на выдачу средств несвойственным клиенту способом — например не с карты, а по QR-коду. Также сотрудники банка обратят внимание на информацию об изменении активности телефонных разговоров как минимум за шесть часов до операции, рост количества СМС с новых номеров, в том числе в мессенджерах.

Признаком мошенничества может служить снятие человеком денег в течение 24 часов после оформления кредита, затребованное увеличение лимита на выдачу наличных, например, по кредитной карте. Подозрительным будет считаться перевод на свой счет более 200 тысяч рублей по СБП со своего же счета в другом банке, досрочное закрытие вклада на аналогичную сумму. А также смена номера телефона для авторизации в интернет-банке. Заподозрят неладное, если получат информацию (в том числе от операторов связи) о том, что изменились характеристики телефона, пользуясь которым клиент снимает деньги. А еще возможно, что определится наличие на его мобильном устройстве вредоносных программ.

«Прежде чем выдать наличные через банкомат, тот банк, чьей картой пользуется клиент, будет обязан проверить, не снимает ли человек деньги под влиянием мошенников. Проверка пройдет по специальному перечню признаков подобных операций (перечень доступен на сайте Банка России)», — сообщил регулятор.

Если банк определит такие подозрительные признаки, он имеет право на 48 часов ограничить выдачу наличных и позволит получить из банкомата не более 50 тысяч рублей в сутки. При этом клиента незамедлительно уведомят о причинах ограничения. Это даст дополнительное время человеку, если он под воздействием злоумышленников, чтобы задуматься и вовремя остановиться. Два крупных российских банка, ВТБ и «Сбер», уже сообщили, что используют в работе собственные критерии мошенничества. И при подозрении на использование схемы обмана приостанавливают транзакции клиентов.

Как избавиться от своих денег за мгновение

А вот история, связанная с личной ошибкой и с подозрением факта мошенничества. Одним мартовским вечером мой супруг со своим другом собирались в горы — кататься на лыжах, вместе искали жилье и подходящий транспорт до поселка Терскол. Нашли, друг внес задаток за глэмпинг и оплатил дорогу. А я должна была перечислить ему за это деньги.

Время позднее, переводы онлайн — дело привычное. В списках контактов в телефоне по фамилии нашла этого парня. Рядом с обозначенным номером телефона стоял значок банка. Сумма (за съем жилья на пять дней и дорогу) — примерно, как половина моей зарплаты.

Нажимаю на кнопку и вдруг обнаруживаю, что отправила деньги совершенно незнакомому человеку — некой Даяне с непростым отчеством. Это имя появилось, когда транзакция уже завершилась. В полной растерянности принялась искать информацию в интернете: что теперь делать?

Оказывается, даже если ты оправил перевод случайно не тому, кому планировал, считается, что ты сделал это добровольно. Нужно звонить получателю перевода. Без его доброй воли ничего не выйдет. Банк бессилен, если транзакция уже прошла.

Вернуть деньги можно через суд: на такие случаи распространяется статья о незаконном обогащении. Процесс разбирательств окажется долгим, издержки сравнимы с самой утраченной суммой, и их могут поделить пополам между истцом и ответчиком.

Отчего так получилось с переводом? У нашего знакомого была раньше сим-карта с номером, на который я отправила деньги. Потом он перестал ею пользоваться, и номер передали другому человеку. В моем телефонном списке позже обнаружился еще один номер нашего друга, и тоже со значком банка сбоку.

Позвонила в службу поддержки Сбера. Робот рассказал: надо обновить приложение, и появится кнопка — запрос возврата денежных средств. Нажала. Написала СМС девушке или женщине с именем Даяна с просьбой вернуть деньги. Тишина. Спала плохо, и пробуждение оказалось безрадостным. Очень злилась на себя за то, что не переспросила номер телефона, прежде чем деньги отправлять. Дождалась девяти утра, позвонила этой Даяне. Гудок идет, трубку не берут. Поехала в офис Сбера. Сказали, что могут предоставить разве что чек ошибочной операции. А раз в службу поддержки обращалась, факт ошибки зафиксирован.

Позвонила Даяне еще пару раз — безрезультатно. Написала СМС: «Сумма для меня большая, буду вынуждена обратиться в суд». Еще два унылых часа прошло, я уже начала навсегда прощаться с этими деньгами. И вдруг написала Даяна со сложным отчеством — о том, что ни в коем случае не планировала забирать чужие деньги. И попросила не думать о ней плохо: молчала, потому что думала, что это мошенники. После короткой переписки она обратилась в службу поддержки Сбера, и ко мне на карту, наконец, пришли деньги — женщина разобралась, как сделать возврат. Правильно, что она действовала через банк — схем обмана и правда много, в том числе и с переводами.

Не проводите никаких операций с деньгами в онлайн режиме, если вы устали и время позднее! Не торопитесь. Перепроверяйте, прежде чем жать на кнопку банковского приложения. И это — прописные истины.

Марина ДАРЕНСКАЯ, иллюстрация нейросети