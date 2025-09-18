Главная » Культура

Таганрожцев приглашают на «День Танаиса»

На чтение 1 мин Просмотров 19 Опубликовано

Ежегодный театрализованный праздник в музее-заповеднике под Таганрогом состоится 20 сентября.

Культура

Программа XVIII театрализованного праздника «День Танаиса» включает разноплановые мероприятия на любой возраст. Весь день работают экспозиции и выставки музея-заповедника: Музей истории Танаиса – в новом музейном здании; выставочный комплекс – в старом музейном здании; Музей исторического костюма – на центральной усадьбе заповедника; Городище Танаис – экспозиция под открытым небом.

Также запланирована «Ярмарка ремесел», на которой будут представлены рукотворные предметы народных промыслов: керамика, плетеные и кожаные изделия, сувенирная кукла, резьба по дереву, вышивка, изделия из бисера, витражное стекло и др.

На празднике будут открыты интерактивные площадки: «Античный стрелковый тир», «Фото в историческом костюме», детская игровая площадка под открытым небом с бесплатными аттракционами: «Археологическая песочница», «Амфорный тир», изготовление Памятных грамот, чеканка монет по древней технологии и др.

Состоятся мастер-классы по древним ремеслам: «Плетение поясов по древней технологии», «Древняя каллиграфия», «Гончарное ремесло», «Хлеб для Бога».

XVIII театрализованный праздник «День Танаиса» пройдет в археологическом музее-заповеднике 20 сентября, с 9 до 17 часов.

Фото: ТГ-канал археологического музея-заповедника

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

новости Таганрог Танаис
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru