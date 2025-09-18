Таганрожцев приглашают на «День Танаиса»

Ежегодный театрализованный праздник в музее-заповеднике под Таганрогом состоится 20 сентября.

Программа XVIII театрализованного праздника «День Танаиса» включает разноплановые мероприятия на любой возраст. Весь день работают экспозиции и выставки музея-заповедника: Музей истории Танаиса – в новом музейном здании; выставочный комплекс – в старом музейном здании; Музей исторического костюма – на центральной усадьбе заповедника; Городище Танаис – экспозиция под открытым небом.

Также запланирована «Ярмарка ремесел», на которой будут представлены рукотворные предметы народных промыслов: керамика, плетеные и кожаные изделия, сувенирная кукла, резьба по дереву, вышивка, изделия из бисера, витражное стекло и др.

На празднике будут открыты интерактивные площадки: «Античный стрелковый тир», «Фото в историческом костюме», детская игровая площадка под открытым небом с бесплатными аттракционами: «Археологическая песочница», «Амфорный тир», изготовление Памятных грамот, чеканка монет по древней технологии и др.

Состоятся мастер-классы по древним ремеслам: «Плетение поясов по древней технологии», «Древняя каллиграфия», «Гончарное ремесло», «Хлеб для Бога».

XVIII театрализованный праздник «День Танаиса» пройдет в археологическом музее-заповеднике 20 сентября, с 9 до 17 часов.

Фото: ТГ-канал археологического музея-заповедника